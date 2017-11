Various Artists ’’Tomorrowland – amicorum spectaculum’’

Bei diesem Line-Up bleiben keine Wünsche offen und das „Tomorrowland“-Feeling ist garantiert.Tracklist:CD1Friends Of Tomorrowland Mix by Armin van Buuren01. Tomorrowland - Intro Armin van Buuren02. Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Anthem)03. Armin van Buuren - My Symphony (The Best Of Armin Only Anthem)04. Armin van Buuren & Garibay feat. Olaf Blackwood - I Need You (Andrew Rayel Extended Remix)05. Avancada vs Darius & Finlay - Xplode (Grahham Bell & Yoel Lewis Remix)06. Armin van Buuren - The Train07. Tom Fall - Kaamos (Extended Mix)08. Armin van Buuren feat. Josh Cumbee - Sunny Days09. Davey Asprey - Fallout10. Gaia - Saint Vitus11. Gareth Emery & Standerwick feat. HALIENE - Saving Light12. RAM - RAMexico13. Armin van Buuren vs Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit14. Armin van Buuren vs Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit (Wildstylez Extended Remix)Friends Of Tomorrowland Mix by Dimitri Vegas & Like Mike15. Tomorrowland - Intro Dimitri Vegas & Like Mike16. Dimitri Vegas & Like Mike - Ready For Action17. MAD M.A.C. & Jamis - Renegade Master (Dimitri Vegas & Like Mike Edit)18. Wolfpack & Futuristic Polar Bears feat. X-Tof - Cactus19. Bassjackers vs D'Angello & Francis - All Aboard (Dimitri Vegas & Like Mike Edit)20. MATTN & Futuristic Polar Bears vs Push & Klaas feat. Roland Clark - Universal Nation (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)21. Wolfpack & Diego Miranda - Point Break22. Dimitri Vegas & Like Mike vs KSHMR - OPA23. MATTN & Magic Wand feat. Neisha Neshae - Let The Song Play24. Dimitri Vegas & Like Mike and Diplo feat. Deb's Daughter - Hey Baby (Blasterjaxx Remix)25A. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)25B. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Dimitri Vegas & Like Mike vs Brennan Heart Remix)26. Hans Zimmer vs Dimitri Vegas & Like Mike - He's A Pirate (Pirates Of The Caribbean Soundtrack)CD2Friends Of Tomorrowland Mix by Lost Frequencies01. Tomorrowland - Intro Lost Frequencies02. Lost Frequencies - Dance With Me03. Paul McCartney, Timo Maas, Wings & James Teej - Nineteen Hundred And Eighty Five04. Lost Frequencies - Selfish Love05. Lost Frequencies - What Is Love 201606. Kilter feat. Yaw Faso - Shut It Down07. Lost Frequencies feat. Axel Ehnström - All Or Nothing08. Lost Frequencies feat. Janieck Devy - Reality09. Funkin Matt - Aurora (Extended Mix)10. Lost Frequencies feat. Jake Reese - Sky Is The Limit11. Dombresky - Utopia12. Mastrovita - Invsbl Dreams13. Lost Frequencies & Netsky - Here With YouFriends Of Tomorrowland Mix by Martin Garrix14. Tomorrowland - Intro Martin Garrix15. Crash Land - Crash Land (Sacha Robotti Remix)16. Axwell Ʌ Ingrosso feat. Kid Ink - I Love You (Chase Remix)17. Skrillex & Habstrakt - Chicken Soup18. Martin Garrix & Florian Picasso - Make Up Your Mind19. Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (LOOPERS Remix)20. Martin Garrix & Brooks - Byte21. Mike Williams & Justin Mylo - Groovy George22. Martin Garrix & Matisse & Sadko - Together23. Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love (DallasK Remix)24. AREA21 - Spaceships25. Martin Garrix & Troye Sivan - There For You