VARIOUS ARTISTS – KONTOR TOP OF THE CLUBS VOL. 83 DEUTSCHLANDS #1 DANCE-COMPILATION

Auf der Volume 83 finden sich die 69 aktuellsten und angesagtesten Club-Hits, abgemischt in drei exklusiven DJ-Mixen von Jerome, Markus Gardeweg & Mike Candys. Auf einer vierten Bonus-CD gibt’s außerdem 23 ausgewählte Tracks von CD 1-3, ungemixt und in voller Spiellänge! Das Ergebnis ist „upfront“ Club Sound, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt!CD1: Mixed by Jerome01. Meduza feat. Goodboys - Piece Of Your Heart02. Lost Frequencies - Sun Is Shining03. David Guetta feat. Raye - Stay (Don’t Go Away)04. Jerome - Only Go Higher05. Robin Schulz feat. Harlœ - All This Love06. Jax Jones, Martin Solveig & Madison Beer - All Day And Night (Jax Jones & Martin Solveig Present Europa)07. Spanish Armada Movement - Margarita08. Dynoro & Ina Wroldsen - Obsessed09. Martin Garrix, Macklemore & Fall Out Boy - Summer Days (Lost Frequencies Remix)10. Ellie Goulding - Sixteen (Don Diablo Remix)11. Avicii feat. Agnes & Vargas & Lagola - Tough Love (Tiësto Remix Edit)12. Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw - Something Real13. VIZE feat. Laniia - Stars (VIP Remix)14. Loud Luxury & Bryce Vine - I’m Not Alright15. Keanu Silva and Richard Judge - We Are The Greatest16. R3HAB & A Touch Of Class - All Around The World (La La La)17. MK - Body 2 Body (MEDUZA Remix)18. Calvo - Let Me Love You (DAZZ Remix)19. Sevenn - Loco Papi20. Fedde Le Grand - Skank21. LUM!X & Gabry Ponte - Monster22. Jerome - Light (Deep Mix)23. Zonderling feat. Josh Cumbee & Damon Sharpe - LifetimeCD2: Mixed by Markus Gardeweg01. EDX - Stay02. Nora En Pure - Heart Beating03. Sneaky Sound System - We Belong04. Calippo - You Can't Do Better05. Milk & Sugar feat. John Paul Young - Love Is In The Air (Qubiko Remix)06. Markus Gardeweg - Meat 4907. CamelPhat & Jake Bugg - Be Someone08. Bogenhausen - Sambia09. Amba Shepherd - Something Beautiful10. Stockanotti - Love, Sex & Fitness (Love Mix)11. Milk & Sugar & David Penn - Happy People12. PBH & Jack feat. Hayla - Waiting All My Life13. Magnolia - Sky14. Go Freek feat. Yeah Boy - One Question15. Joe Smooth - Promised Land (Gerd Janson Remix)16. Lucky Luke - Cooler Than Me17. Trinix - Rodeo18. OFFAIAH feat. Cat Connors - Somewhere Special19. Jansons feat. Dope Earth Alien - Switch20. Elderbrook - How Do You21. KDA feat. Angie Stone - The Human Stone22. Sono - Keep Control (Maxim Lany Remix)23. Monolink - Return to Oz (Artbat Remix)CD3: Mixed by Mike Candys01. YouNotUs & Janieck & Senex - Narcotic02. Leony - More Than Friends03. El Profesor - Busy Bye Bye04. Alle Farben & James Blunt - Walk Away05. Timmy Trumpet - World At Our Feet06. Eric Chase & Emy Perez - Original07. Mike Candys & Jack Holiday - Saltwater (Rework)08. MATTN, Klaas & Roland Clark - Children09. Jay Hardway & Mesto - Save Me10. Tujamo - Hell Yeah11. Mike Candys - Push It12. Jewelz & Sparks - Gucci Moves13. Neptunica feat. Emy Perez - That Saturday14. Copycattz - Alone15. Mesto & Jonas Aden - Your Melody16. Laidback Luke & Keanu Silva - Oh Yes (Rockin’ With The Best)17. Cappella - Move On Baby (Mike Candys Remix)18. DJ Antoine feat. Craig Smart - Good Vibes (Good Feeling) (Mad Mark & Paolo Ortelli Remix)19. Dave202 - Wild20. EDX - Ubuntu21. GoldFish & Cat Dealers - Colours & Lights22. Landis - Nobody Like You23. NOTD, HRVY & R3HAB - I Miss Myself (R3HAB Remix)CD4: Full Length Versions01. Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw - Something Real02. Spanish Armada Movement - Margarita03. Lost Frequencies - Sun Is Shining04. Jerome - Only Go Higher05. VIZE feat. Laniia - Stars (VIP Remix)06. El Profesor - Busy Bye Bye07. EDX - Stay08. Loud Luxury & Bryce Vine - I’m Not Alright09. Sevenn - Loco Papi10. Eric Chase & Emy Perez - Original11. Mike Candys - Push It12. Nora En Pure - Heart Beating13. Calippo - You Can't Do Better14. Neptunica feat. Emy Perez - That Saturday15. Leony - More Than Friends16. Copycattz - Alone17. Trinix - Rodeo18. Milk & Sugar feat. John Paul Young - Love Is In The Air19. Sneaky Sound System - We Belong20. PBH & Jack feat. Hayla - Waiting All My Life21. Go Freek feat. Yeah Boy - One Question22. Tujamo - Hell Yeah23. Dave202 - Wild