VARIOUS ARTISTS – KONTOR TOP OF THE CLUBS VOL. 81-Ab 25. Januar im Handel

Mit dabei sind die 69 aktuellsten und angesagtesten Club-Hits, abgemischt in drei exklusiven DJ-Mixen von Markus Gardeweg, Jerome und Dave202. Auf einer vierten Bonus-CD finden sich außerdem 23 ausgewählte Tracks von CD 1-3, ungemixt und in voller Spiellänge!Das Ergebnis ist „upfront“ Clubsound, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt!Tracklist:CD1: Mixed by Jerome01. The Prince Karma - Later Bitches02. Max David - Vibez03. Achtabahn - Boten Anna04. Calvin Harris & Sam Smith - Promises05. Axwell - Nobody Else06. David Guetta feat. Anne-Marie - Don’t Leave Me Alone (EDX’s Indian Summer Remix)07. ATB - Ecstasy (Morten Granau Remix)08. Thomas Gold feat. Graham Candy - Real Love09. Martin Garrix & Pierce Fulton feat. Mike Shinoda - Waiting For Tomorrow10. The Chainsmokers feat. Emily Warren - Side Effects (Fedde Le Grand Remix)11. Clean Bandit feat. Demi Lovato - Solo (Wideboys Remix)12. Marshmello & Bastille - Happier (Breathe Carolina Remix)13. Silk City, Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson - Electricity14. Keanu Silva - Fine Day15. Tiësto - Grapevine16. Don Diablo feat. Emeli Sandé & Gucci Mane - Survive (VIP Mix)17. Sultan + Shepard feat. Andreas Moss - Where Are You?18. Starley - Signs (Eden Prince Remix)19. Sevenn - Lollipop20. LÜCKS feat. Kat Vinter - First Last Kiss (JYYE Extended)21. MØ & Diplo - Sun In Our Eyes (Don Diablo Remix)22. Duke Dumont - Runway23. W&W x Armin van Buuren - Ready To RaveCD2: Mixed by Markus Gardeweg01. DJ Antoine feat. Eric Zayne & Jimmi The Dealer - Loved Me Once (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Extended Mix)02. Yolanda Be Cool - Dance and Chant03. Sneaky Sound System - Can’t Help The Way That I Feel (David Penn Extended Remix)04. El Profesor feat. Laura White - Ce Soir? (HUGEL VIP Edit)05. Nick Martin & LOVRA - Always On My Mind06. Teo Mandrelli - I Know07. EDX - Who Cares08. Julie McDermott - Don’t Go (Gerd Janson Re-Work)09. Jack Back - (It Happens) Sometimes10. Shiba San & Tim Baresko - All I Need11. Sunnery James & Ryan Marciano vs Marc Volt - In My Mind12. Fatboy Slim - Praise You (Purple Disco Machine Remix)13. Calippo - All I Want14. Chromeo feat. French Montana & Stefflon Don - Don’t Sleep (EDX’s Miami Sunset Remix)15. LOVRA feat. Lo - Sky Falls16. Nathan Rux & Made For You feat. Max Landry - Chasing Covers17. ATB feat. Conor Matthews & LAUR - BODY 2 BODY (Hagen Feetly Extended Remix)18. Tom Gregory - Honest (Oliver Moldan Extended Remix)19. The Magician & Kideko - Jalisco20. Nora En Pure - Polynesia21. Blank & Jones - Two22. Paul Woolford feat. Kim English - Hang Up Your Hang Ups (The Only One) (CamelPhat Remix Edit)23. Three Drives On A Vinyl - Greece 2000 (Moscoman Extended Remix)