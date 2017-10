VARIOUS ARTISTS – KONTOR TOP OF THE CLUBS VOL. 76-Ab Morgen im Handel

Mit dabei sind die 69 aktuellsten und angesagtesten Club-Hits, die bis dato zum Teil noch unveröffentlicht oder erstmalig und exklusiv auf einer Compilation zu hören sind. Abgemischt in drei exklusiven DJ-Mixen, zeichnen sich die DJs Markus Gardeweg, Jerome und Marcapasos mit ihrem musikalischen Gespür für die Zusammenstellung der Compilation verantwortlich. Auf einer vierten Bonus-CD finden sich außerdem 17 ausgewählte Tracks von CD 1-3, ungemixt und in voller Spiellänge!Das Ergebnis ist „upfront“ Clubsound, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt!CD1: Mixed by Jerome01. Achtabahn feat. Matt Andersen - Ain't No Sunshine*02. Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean - Another Life (The Him Remix)03. The Chainsmokers - Honest (Gil Glaze Remix)04. Jax Jones feat. Demi Lovato & Stefflon Don - Instruction05. Neptunica feat. Lox Chatterbox - Break It Down*06. Jerome & Eric Chase feat. Michelle Hord - Crush*07. Alan Walker & Gavin James - Tired (Steerner & Tobu Remix)08. ATB feat. Sean Ryan - Never Without You*09. Galantis - Hunter (Mike Williams Remix)10. Don Diablo - Save A Little Love11. Robin Schulz feat. James Blunt - OK (Heyder Remix)12. Felix Jaehn, Hight & Alex Aiono - Hot2Touch (Nu Aspect Remix)13. Rita Ora - Your Song (Disciples Remix)14. Jonas Blue feat. William Singe - Mama (OFFAIAH Remix)15. R.I.O. - When The Sun Comes Down (KAAZE Extended Remix)*16. Dave202 - Eternia*17. Armin van Buuren and Sunnery James & Ryan Marciano - You Are18. Bombs Away feat. Elle Vee - Like You*19. Neelix - Cherokee*20. W&W x Vini Vici - Chakra*21. Holmes & Watson - Sonic Empire 201722. Thomas Gold feat. Mimoza - Dreamer23. Kygo & Ellie Goulding - First Time (R3hab Remix)CD2: Mixed by Markus Gardeweg01. Eric Prydz - Opus02. Martin Garrix & Troye Sivan - There For You (Goldhouse Remix)03. Lauv - I Like Me Better (Tru Concept Remix)04. OYADI - Time Again*05. Portugal. The Man - Feel It Still (Ofenbach Remix)06. Purple Disco Machine feat. Joe Killington & Duane Harden - Devil In Me07. EDX - We Can’t Give Up*08. Duke Dumont & Gorgon City feat. Naations - Real Life09. Moguai & AKA AKA - Satisfied (Me & My Toothbrush Remix)*10. Nora En Pure - Fever*11. De Hofnar & Elior feat. Joe Killington - Little Love (Redondo Extended Remix)12. Calippo - The Flavor*13. Kronic feat. Evan Ross - Restricted (Glover Remix)*14. Leon Lour - Equilibrium15. Oliver Heldens - Ibiza 77 (Can You Feel It)16. MYNC & Rhythm Masters feat. Wynter Gordon - I Feel Love (Illyus & Barrientos Remix)17. Lucky Charmes feat. Domzi - Ibiza Calling18. Platinum Doug - Get High, Live Life*19. DJ Wady & Patrick M - Hulk (CamelPhat 2017 Re-Fix)20. Julian Wassermann - Sol21. Boris Dlugosch & Cassara - Traveller22. Crooked Colours - Flow (Thomas Jack Remix)23. Kyle Watson feat. Apple Gule - SolaceCD3: Mixed by Marcapasos01. Tom Gregory - Run To You (Marcapasos & Janosh Extended Remix)*02. Marcapasos - Jump (Giant Leap) (Janosh Club Remix)03. Gestört aber GeiL feat. Benne - Repeat*04. Blondee & Roberto Mozza - My Heart Goes Boom*05. Sans Souci feat. Pearl Andersson - Safe In Your Arms*06. ItaloBrothers - Summer Air07. Saltbread feat. Jakub Ondra - Wild Heartbeat (Janosh Extended Remix)*08. BANKEWITZ - Get Up09. Odd Mob x Super Silly - No Pressure*10. Vijay & Sofia, ØNM feat. MANDY - Hello11. Eric Chase feat. Ria - Can Get You Off*12. Sultan + Shepard feat. Nadia Ali & IRO - Almost Home13. Freischwimmer feat. Polina - Waiting for You14. DJ Antoine & Dizkodude feat. Sibbyl - I Love Your Smile (DJ Antoine vs Mad Mark 2k17 Extended Remix)15. Sandy Dae - So Many Times16. Janosh feat. Trashmonkeys - Attitudes In Stereo*17. Firebeatz feat. Vertel - Till The Sun Comes Up18. Sean Finn vs. Terri B! & Peter Brown - Free (Sean Finn Edit)19. Marcus Brodowski - Till The End20. SKIY feat. Laura White - Lullaby (Badr Avsar Extended Remix)*21. LIZOT feat. Emelie Cyréus - Pretty White Lies*22. smiie feat. Albeneir - Goodbye*23. CliXX feat. I Am L pres. by Fcksht - Jekyll Or Hyde*CD4: Full Length Versions01. EDX - We Can’t Give Up02. Achtabahn feat. Matt Andersen - Ain't No Sunshine03. Tom Gregory - Run To You (Marcapasos & Janosh Extended Remix)04. Nora En Pure - Fever05. Neptunica feat. Lox Chatterbox - Break It Down06. Moguai & AKA AKA - Satisfied (Me & My Toothbrush Remix)07. OYADI - Time Again08. Blondee & Roberto Mozza - My Heart Goes Boom09. Armin van Buuren and Sunnery James & Ryan Marciano - You Are10. Neelix - Cherokee11. Holmes & Watson - Sonic Empire 201712. MYNC & Rhythm Masters feat. Wynter Gordon - I Feel Love (Illyus & Barrientos Remix)13. DJ Wady & Patrick M - Hulk (CamelPhat 2017 Re-Fix Edit)14. De Hofnar & Elior feat. Joe Killington - Little Love (Redondo Extended Remix)15. Sans Souci feat. Pearl Andersson - Safe In Your Arms16. Sultan + Shepard feat. Nadia Ali & IRO - Almost Home17. Platinum Doug - Get High, Live Life