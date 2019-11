Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Das Ergebnis ist bester Feiersound im Nonstop-Mix, den es so auf keiner anderen Jahrescompilation zu hören gibt. Mit dabei sind Tracks von VIZE + CALVIN HARRIS + MEDUZA + ROBIN SCHULZ + AVICII + ALLE FARBEN + MARK RONSON FEAT. MILEY CYRUS + DAVID GUETTA + THE PRINCE KARMA + GAULLIN + MARTIN GARRIX + YOUNOTUS + R3HAB + LOST FREQUENCIES + LOUD LUXURY + JAX JONES & MARTIN SOLVEIG + ARMIN VAN BUUREN + TIËSTO + HARDWELL + DON DIABLO + AFROJACK + DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE und vielen mehr!Various Artists ’’Kontor Top Of The Clubs – The Biggest Hits Of The Year MMXIX”Label: Kontor RecordsVÖ-Datum: 15.11.2019Kat.-Nr.: 1022980KONEAN-Code: 4251603229800Format: 3CD-Set & Download (Compilation)TracklistCD1: Top Of The Clubs01. VIZE feat. Laniia - Stars02. Meduza feat. Goodboys - Piece Of Your Heart03. The Prince Karma - Later Bitches04. Calvin Harris, Rag'n'Bone Man - Giant05. Jax Jones, Martin Solveig & Madison Beer - All Day And Night (Jax Jones & Martin Solveig Present Europa)06. Gaullin - Moonlight07. Robin Schulz feat. Erika Sirola - Speechless (Lucas & Steve Remix)08. Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out Boy - Summer Days (Lost Frequencies Remix)09. R3HAB & A Touch Of Class - All Around The World (La La La)10. David Guetta, Brooks & Loote - Better When You’re Gone11. Avicii - Heaven (David Guetta & MORTEN Remix)12. LUM!X & Gabry Ponte - Monster13. Alle Farben & ILIRA - Fading (Le Shuuk Remix)14. Loud Luxury feat. brando, Pitbull & Nicky Jam - Body On My15. DJ Antoine feat. Eric Zayne & Jimmi The Dealer - Loved Me Once (DJ Antoine vs Mad Mark 2k19 Mix)16. le Shuuk - Gold Baby17. El Profesor - Busy Bye Bye18. Jerome - Only Go Higher19. MILA - Herzlos20. Sevenn - Loco Papi21. Picco - Cubano22. R.I.O. & Madcon - Shine On (Calvo Remix)23. Afrojack x Jewelz & Sparks feat. Emmalyn - SwitchCD2: House Of House01. Lost Frequencies feat. Flynn - Recognise02. YouNotUs & Janieck & Senex - Narcotic03. EDX & Amba Shepherd - Off The Grid04. Mark Ronson feat. Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart (Martin Solveig Remix)05. Nora En Pure - Heart Beating06. Axwell - Nobody Else07. M-22 - White Lies08. Loud Luxury & Bryce Vine - I’m Not Alright (EDX’s Dubai Skyline Remix)09. Elderbrook - Old Friend10. Milk & Sugar feat. John Paul Young - Love Is In The Air11. Neptunica feat. Emy Perez - That Saturday12. Beachbag - Set It Off13. Yolanda Be Cool - Dance and Chant14. Sneaky Sound System - Can’t Help The Way That I Feel (David Penn Remix)15. Bob Sinclar vs. The Supermen Lovers feat. Robbie Williams - Romantico Starlight16. Calippo - You Can't Do Better17. LOVRA feat. SERA - Someone in the Dark18. PBH & Jack feat. Hayla - Waiting All My Life19. Phil Fuldner - Take Me20. ELXS1R - My Dream (Smash Remix)21. Trinix - Rodeo22. Maxim Lany - Renaissance23. Markus Gardeweg - Meat 49CD3: Festival Sounds01. Jerome - Light02. Armin van Buuren - Turn It Up03. Harris & Ford feat. Finch Asozial - Freitag, Samstag04. Hardwell & Mike Williams - I’m Not Sorry05. Tiësto - Grapevine06. Tujamo - Hell Yeah07. Mike Candys - Like That08. Don Diablo feat. KiFi - The Same Way09. DubVision & Afrojack - Back to Life10. Sunnery James & Ryan Marciano x Bruno Martini feat. Mayra - Shameless11. Keanu Silva - Fine Day12. MATTN, Klaas & Roland Clark - Children13. Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren & W&W - Repeat After Me14. W&W vs. Blasterjaxx - Let the Music Take Control15. Eric Chase & Emy Perez - Original16. Marnik & SMACK - Gam Gam17. ATB - Ecstasy (Morten Granau Remix)18. Neelix - The Twenty Five19. Paul van Dyk & Vini Vici - Galaxy20. VINAI & Harris & Ford - Break the Beat21. le Shuuk & Sunbeam - Outside World22. Scooter & Harris & Ford - God Save the Rave23. Frobe - Hymn