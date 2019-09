Various Artists „Kontor Sunset Chill 2019" 60 Tracks | Fast 4 Stunden feinster Deep House & Chill Sound in The Mix

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die ’’Kontor Sunset Chill’’-Reihe ist seit Jahren die beliebteste und erfolgreichste Serie in ihrem Segment auf dem deutschen Markt und verfügt über eine feste Fangemeinde! Ein fast vierstündiger Cocktail aus 60 Deep House & Chillout Perlen lässt den Alltagsstress vergessen und sonnige Urlaubsstimmung aufkommen. Insgesamt eine Mischung, die für jeden Geschmack etwas bereithält und definitiv der Soundtrack für deinen Sommer 2019 wird. Also lehne dich einfach zurück und genieße! Mit dabei sind Tracks von YOTTO + JAN BLOMQVIST + CLAPTONE + SANS SOUCI + NORA EN PURE + EDX + PEGGY GOU + ELI & FUR + &ME + ELDERBROOK + CHRIS MALINCHAK + LYCORISCORIS + MAYA JANE COLE + HVOB + BEN BÖHMER und vielen mehr!Various Artists ’’Kontor Sunset Chill 2019’’Label: Kontor RecordsVÖ-Datum: 07.06.2019Kat.-Nr.: 1021800KONEAN-Code: 4251603218002Format: 3 CD, Download & Streaming Version (Compilation)Tracklist:CD1: Ibiza Beach Terrace Mix01. Yotto - Walls (Joris Voorn Remix)02. Jan Blomqvist - Maybe Not (Rodriguez Jr. Extended Remix)03. Claptone feat. Zola Blood - Birdsong (Super Flu Remix)04. Genius of Time - Peace Bird05. Sans Souci - Pleshiwar06. Markus Gardeweg - Meat 4907. Budakid - A Molton Arrow08. Nora En Pure - Birthright09. Tinlicker - About You10. Amonita - Jakaranda11. My Friend - Solace12. Dorian Craft - Avila13. EDX & Amba Shepherd - Off The Grid14. Virtual Self - Ghost Voices (Lane 8 Remix)15. 16BL - You Are High16. Peggy Gou - It Makes You Forget (Itgehane)17. Eli & Fur - Night Blooming Jasmine (Rodriguez Jr. Remix)18. Nikolas Kaulbach - Sonata19. Rone - Mirapolis (Laurent Garnier Remix)20. Monkey Safari - OmenCD2: St. Tropez Warm Up Mix01. Markus Gardeweg & Tom Shark - Grand Piano02. &ME - The Rapture Pt. II03. Tom Demac - Serenade04. Ole Biege - All The Time (Jody Wisternoff & James Grant Rework)05. Bongbeck - The Robber’s Daughter (GHIZ Retouch)06. Enduro Disco - Believe07. White Leaf - Limerence (Hosini Remix)08. Volen Sentir - Manasarovar09. Julien Jabre - Swimming Places (Purple Disco Machine Re-Work)10. Nora En Pure feat. Ashibah - We Found Love11. Hagen Feetly - Not The One12. PAAX (Tulum) - Djorolen (THEMBA's Herd Extended Remix)13. Traumen - I Wish14. Elderbrook - Bird Song15. Pølaroit - Short Days & Long Nights16. Savvas - Flying Heart17. Chris Malinchak - Photograph18. Low Manuel - The Scourge (Nhar Remix)19. Amberoom - Kastell (Dixon Retouch)20. Infinity Ink - Tomorrow Never ComesCD3: Miami Sundowner Mix01. 16BL - Vette02. Boxer - Blue Planet03. Martin Roth - An Analog Guy in a Digital World04. Bookwood - Cali (Iorie Remix)05. Sublab - My Heart Stops, When I See You06. Chris Malinchak - Watch07. Lycoriscoris - Belong08. Lyz Damon - High Flyer09. John Beltran - Collage Of Dreams10. Three Drives On A Vinyl - Greece 2000 (Sebastian Davidson & Melosense Extended Remix)11. Elfenberg - Kazikot12. Crooked Colours - Hold On13. Maya Jane Cole - Visionary14. HNNY - Frankfurt15. Sans Souci - Denicola16. HVOB - Panama17. Aiiso - City Lights18. Ben Böhmer - Fliederregen19. The Cinematic Orchestra - The Workers of Art20. Mano Le Tough - The Sea Inside