VARIOUS ARTISTS – Kontor Sports 2017 - My Personal Trainer 2 CD & DOWNLOAD: OUT 12.05.2017

Der Käufer erhält 40 top aktuelle Hit-Tracks in 3 Mixen für die unterschiedlichen sportlichen Phasen, optimal eingerahmt von einem Warm Up- und einem Cool Down-Teil.Egal also ob es sich um ein kurzes Warm-Up oder den passenden Mix zum Joggen handelt, mit diesen Tracks und Mixes ist man stets in besten Händen und macht einen Personal Trainer fast überflüssig - in Kombination mit dem günstigen Preis ein unschlagbares Argument für die „Kontor Sports 2017“!Various Artists ’’Kontor Sports 2017”Label: Kontor RecordsVÖ-Datum: 12.05.2016Format: 2CD-Set & Download (Compilation)Tracklist:WARM UP01. STARLEY - CALL ON ME (RYAN RIBACK REMIX)5KM POWER RUN MIX02. STEREOACT - DENKMAL03. MARCAPASOS - AICHA04. CONSOUL TRAININ - TAKE ME TO INFINITY05. FRANK POLE FEAT. GREYSON CHANCE - ANYTHING06. SMASH & VENGEROV - LOVE & PRIDE (DJ ANTOINE VS MAD MARK 2K17 REMIX)07. DER HOUSEKASPER - YOU & I08. JEROME FEAT. MICHELLE HORD - SHOULD HAVE KNOWN BETTER09. TOMOTRONIX & ORANGEZ - TEARDROPS (JEROME REMIX)10. STEPHEN OAKS & MICHAEL SEMBELLO FEAT. SPYZR - MANIAC5KM WEEKEND RUN MIX11. BEN DJ - THINKIN' BOUT YOU (VIJAY & SOFIA REMIX)12. NALIN & KANE - BEACHBALL (SEBASTIEN REMIX)13. MARK URSA & YUGA - SAY14. CALIPPO - ALIVE15. NORA EN PURE - DIVING WITH WHALES16. EDX - DHARMA17. WHTKD - SAY TO ME18. PLATINUM DOUG - YOU KNOW WHAT19. JUDE & FRANK FEAT. TOTÓ LA MOMPOSINA - LA LUNA20. TOM WAX & STROBE - BRING SALLY UPCD2:10KM RUN - THE NEXT LEVEL MIX01. ATB & ANDREW RAYEL - CONNECTED02. MICHAEL WOODS - LEGATO03. SONIC ONE & KONIH - BASTED (BOUNCE INC. REMIX)04. MAXRIVEN - RHYTHM IS A DANCER05. LOST FREQUENCIES - WHAT IS LOVE (2016) (DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE REMIX)06. SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO AND EDDIE THONEICK - DRUMS OF TOBAGO07. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS DIPLO - HEY BABY (FEAT. DEB'S DAUGHTER) (BLASTERJAXX REMIX)08. MIKE HAWKINS - HOLLYWOOD09. VIDA - WHITE FLAGS10. QULINEZ - HOLD ME NOW11. SWANKY TUNES & GOING DEEPER - DROWNIN’12. W&W - CARIBBEAN RAVE13. DAVE202 - KIMURA14. YAMADA FEAT. ELLE VEE - ORDINARY15. YVES V - CONDOR16. SAGI ABITBUL & GUY HALIVA - STANGA17. ARMIN VAN BUUREN VS VINI VICI FEAT. HILIGHT TRIBE - GREAT SPIRIT18. RATTY - SUNRISE (INDECENT NOISE'S DREAMSTATE REMIX)19. MAJOR LAZER & SHOWTEK - BELIEVERCOOL DOWN20. MOKITA X CADE - MONOPOLY (ACOUSTIC MIX)