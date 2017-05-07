VARIOUS ARTISTS – Kontor Sports 2017 - My Personal Trainer 2 CD & DOWNLOAD: OUT 12.05.2017

Der Käufer erhält 40 top aktuelle Hit-Tracks in 3 Mixen für die unterschiedlichen sportlichen Phasen, optimal eingerahmt von einem Warm Up- und einem Cool Down-Teil.
Egal also ob es sich um ein kurzes Warm-Up oder den passenden Mix zum Joggen handelt, mit diesen Tracks und Mixes ist man stets in besten Händen und macht einen Personal Trainer fast überflüssig - in Kombination mit dem günstigen Preis ein unschlagbares Argument für die „Kontor Sports 2017“!
Various Artists ’’Kontor Sports 2017”
Label: Kontor Records
VÖ-Datum: 12.05.2016
Format: 2CD-Set & Download (Compilation)
Tracklist:
WARM UP
01. STARLEY - CALL ON ME (RYAN RIBACK REMIX)
5KM POWER RUN MIX
02. STEREOACT - DENKMAL
03. MARCAPASOS - AICHA
04. CONSOUL TRAININ - TAKE ME TO INFINITY
05. FRANK POLE FEAT. GREYSON CHANCE - ANYTHING
06. SMASH & VENGEROV - LOVE & PRIDE (DJ ANTOINE VS MAD MARK 2K17 REMIX)
07. DER HOUSEKASPER - YOU & I
08. JEROME FEAT. MICHELLE HORD - SHOULD HAVE KNOWN BETTER
09. TOMOTRONIX & ORANGEZ - TEARDROPS (JEROME REMIX)
10. STEPHEN OAKS & MICHAEL SEMBELLO FEAT. SPYZR - MANIAC
5KM WEEKEND RUN MIX
11. BEN DJ - THINKIN' BOUT YOU (VIJAY & SOFIA REMIX)
12. NALIN & KANE - BEACHBALL (SEBASTIEN REMIX)
13. MARK URSA & YUGA - SAY
14. CALIPPO - ALIVE
15. NORA EN PURE - DIVING WITH WHALES
16. EDX - DHARMA
17. WHTKD - SAY TO ME
18. PLATINUM DOUG - YOU KNOW WHAT
19. JUDE & FRANK FEAT. TOTÓ LA MOMPOSINA - LA LUNA
20. TOM WAX & STROBE - BRING SALLY UP
CD2:
10KM RUN - THE NEXT LEVEL MIX
01. ATB & ANDREW RAYEL - CONNECTED
02. MICHAEL WOODS - LEGATO
03. SONIC ONE & KONIH - BASTED (BOUNCE INC. REMIX)
04. MAXRIVEN - RHYTHM IS A DANCER
05. LOST FREQUENCIES - WHAT IS LOVE (2016) (DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE REMIX)
06. SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO AND EDDIE THONEICK - DRUMS OF TOBAGO
07. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS DIPLO - HEY BABY (FEAT. DEB'S DAUGHTER) (BLASTERJAXX REMIX)
08. MIKE HAWKINS - HOLLYWOOD
09. VIDA - WHITE FLAGS
10. QULINEZ - HOLD ME NOW
11. SWANKY TUNES & GOING DEEPER - DROWNIN’
12. W&W - CARIBBEAN RAVE
13. DAVE202 - KIMURA
14. YAMADA FEAT. ELLE VEE - ORDINARY
15. YVES V - CONDOR
16. SAGI ABITBUL & GUY HALIVA - STANGA
17. ARMIN VAN BUUREN VS VINI VICI FEAT. HILIGHT TRIBE - GREAT SPIRIT
18. RATTY - SUNRISE (INDECENT NOISE'S DREAMSTATE REMIX)
19. MAJOR LAZER & SHOWTEK - BELIEVER
COOL DOWN
20. MOKITA X CADE - MONOPOLY (ACOUSTIC MIX)