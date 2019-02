VARIOUS ARTISTS – KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2019 – THE BEGINNING ENTHÄLT ALLE HYMEN DER KOMMENDEN FESTIVAL SAISON

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Unzählige Dance Jünger werden wieder von Festival zu Festival pilgern, um ihre Star DJ Elite live zu erleben, Beats und Bässe aufzusaugen und dabei einen ganz speziellen Spirit zu erleben. Tomorrowland, Ultra Music Festival, Parookaville, Airbeat One, World Club Dome, Defqon.1 um nur einige zu nennen, werden bereits Monate zuvor wieder restlos ausverkauft sein.KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2019 – THE BEGINNING enthält alle Hymnen der der kommenden Festival Saison, in den derzeit angesagtesten Genres EDM, Trance/Psy-Trance und Hardstyle. 3CDs, vollgepackt mit den Hits der weltweit größten DJs, u.a.: Calvin Harris, Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Afrojack, W&W, Wildstylez und vielen mehr.TRACKLISTCD101. Dimitri Vegas & Like Mike x Armin van Buuren x W&W - Repeat After Me02. Martin Garrix & Pierce Fulton feat. Mike Shinoda - Waiting For Tomorrow03. Hardwell feat. JGUAR - Being Alive04. Steff Da Campo & SMACK feat. Kiyoshi - Count That (R3HAB Edit)05. Tiësto - Grapevine06. Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss (R3HAB Remix)07. KSHMR - Magic08. Bassjackers vs Wolfpack - Zero Fs Given09. W&W - Rave Culture10. Sidney Samson feat. Vasin - Drop It Down11. Afrojack & Brohug feat. Titus - Let It Rip12. Lost Frequencies feat. The NGHBRS - Like I Love You (The Him Remix)13. Teo Mandrelli - I Know14. Keanu Silva - Fine Day15. Funkstar De Luxe - Sun Is Shining (Firebeatz Remix)16. Wolfpack & Eastblock Bitches - Apache Anthem17. Mike Candys - Pump It Up18. MATTN - Jungle Fever19. ANGEMI & Mariana Bo - Ciuri Ciuri20. Armin van Buuren x W&W - Ready To RaveCD201. ATB - Ecstasy (Morten Granau Remix)02. Marnik & SMACK - Gam Gam03. The Chainsmokers & Drew Love - Somebody (Riggi & Piros Remix)04. Neelix - You05. ARTY - Perfect Strangers06. Armin van Buuren feat. Sam Martin - Wild Wild Son (Richard Durand Remix)07. Binary Finary - 1998 (Mark Sixma Remix)08. Morgan Page - Let You Go (Luke Bond Remix)09. Vini Vici & Coming Soon!!! - Mad (Blastoyz Remix)10. Sagi Abitbul - Macha11. Andrew Rayel & Garibay feat. Jake Torrey - Last Summer (Andrew Rayel & DRYM Club Mix)12. Voolgarizm - Asimov Rules13. Dave202 - Loving You14. DRYM - Voodoo15. Ultra Shock - The Sound Of E (Jorn van Deynhoven Remix)16. Richard Durand & Christina Novelli - The Air I Breathe17. Gareth Emery feat. Evan Henzi - Call To Arms (Cosmic Gate Remix)18. Husman - Mad King19. Darude feat. JVMIE - Timeless20. Graham Bell - The Night KingCD301. Scooter - Move Your Ass! (Noisecontrollers Remix)02. Adaro & B-Front feat. Dawnfire - Touch A Star03. Coone & TNT feat. Technotronic - Pump Up The Jam04. NACHO - Crash & Down05. Tony Junior & Dimatik - Kangaskhan06. Da Tweekaz x TNT feat. Matthew Steeper - Together07. Kav Verhouzer & Sjaak - Stap voor Stap (Frequencerz Remix)08. Brennan Heart & Galactixx - Partyfreak09. Tweekacore x Darren Styles feat. Giin - Crash & Burn10. Bass Modulators & Audiotricz - Get Me High11. Coone - Never Alone12. ZATOX - Hero13. Valentine - Traveling Through Time [New Horizons Anthem] (Averro Remix)14. Frobe - Hymn15. Jebroer & Dr Phunk - Leben Nach Dem Tod16. Project One [Wildstylez & headhunterz] - Ressurection17. MaRLo & Avao - We Are The Future18. D-Block & S-te-Fan - Angels & Demons (Darren Styles Remix)19. Mark Sixma - The Clock20. Code Black & Darren Styles - Sparks (170 Mix)