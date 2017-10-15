VARIOUS ARTISTS BIG CITY BEATS 27 - WORLD CLUB DOME 2017 WINTER EDITION - Mixed by King Arthur, Le Shuuk, & Jerome

Am 11. November 2017 kehrt die WORLD CLUB DOME Winter Edition zurück nach Schalke. Bei der dritten Auflage wird mit Martin Garrix zum dritten Mal die aktuelle Nr. 1 der DJ Mag Top 100 das Stadion mit der größten Solo-Show seiner bisherigen Karriere zum Überkochen bringen.
Um die Wartezeit auf das spektakuläre Happening zu verkürzen erscheint am 20. Oktober auf Kontor Records die brandneue Big City Beats Vol. 27 - WORLD CLUB DOME Winter Edition 2017. Mit den 60 wichtigsten, aktuellen Club Hits bannen Le Shuuk, Jerome und zum ersten Mal der Shootingstar King Arthur, der mit regelmäßigen Remixen für Künstler wie Martin Garrix oder Axwell & Ingrosso beauftragt wird, das unbeschreibliche BigCityBeats Wochenend-Feeling in ihre groovenden DJ Mixe. Mit dabei Tracks und Chartbreaker von Martin Garrix, Galantis, Skrillex, Robin Schulz, David Guetta, Hardwell, Tiësto, Armin Van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike und vielen mehr!
60 Tracks - 3 Mixe - 4 Stunden BigCityBeats in the Mix!
Mehr Wochenende kann man einfach nicht fühlen!
BigCityBeats ist der Inbegriff für eine perfekte Partynacht. Unbeschreibliche Events, das einzigartige Radio Format und chartstürmende Compilations machen es zu Deutschlands wohl größtem Radio Live Network für Clubmusik.
CD1
BIGCITYBEATS ARENA
MIXED BY LE SHUUK
01. INTRO - TAKE OFF VOL. 27
02. LE SHUUK FEAT. ALINA RENAE - WE ROUSE
03. SWACQ - LOVE (NICKY ROMERO EDIT)
04. HARDWELL & MADDIX - SMASH THIS
05. LE SHUUK & SWITCH OFF - ALL IN MY HEAD
06. BASE ATTACK X BOUNCE INC. - TECHNO ROCKER
07. SKRILLEX & HABSTRAKT - CHICKEN SOUP
08. BLACK TIGER SEX MACHINE FEAT. PANTHER - FACE DOWN (SUB-HUMAN REMIX)
09. MR.BLACK & ALE MORA - PARTY PEOPLE
10. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE - READY FOR ACTION
11. QUINTINO - BAWAH TANAH
12. LE SHUUK & INSCOPE 21 - ALLES KLAR, DIGGA
13. SHOWTEK - DON'T SHOOT (HOPSTEADY REMIX)
14. ARMIN VAN BUUREN VS VINI VICI FEAT. HILIGHT TRIBE - GREAT SPIRIT
15. ZATOX - FLUXLAND
16. HUSMAN - HEROIC
17. WOLFPACK & FUTURISTIC POLAR BEARS FEAT. X-TOF - CACTUS
18. TIËSTO & KSHMR FEAT. TALAY RILEY - HARDER
19. LE SHUUK & SWITCH OFF FEAT. AMBER REVIVAL - KALEIDOSCOPE EYES
20. ROBIN SCHULZ FEAT. JAMES BLUNT - OK (STADIUMX REMIX)
CD2
BIGCITYBEATS RADIO
MIXED BY JEROME
01. ARMIN VAN BUUREN AND SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO - YOU ARE
02. AVANCADA VS DARIUS & FINLAY - XPLODE (GRAHHAM BELL & YOEL LEWIS REMIX)
03. MAD M.A.C. & JAMIS - RENEGADE MASTER (DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE EDIT)
04. R.I.O. - WHEN THE SUN COMES DOWN (KAAZE REMIX)
05. ATB FEAT. HALIENE - PAGES
06. DASH BERLIN & SAVI FEAT. KO - HOME (DASH BERLIN CLUB MIX)
07. DUBVISION - PARADISE
08. PLASTIK FUNK FEAT. ALEX PRINCE - DAMAGED HEART (PLASTIK FUNK CLUB MIX)
09. LEON LOUR - EQUILIBRIUM
10. DEEPSWING - IN THE MUSIC (MICHAEL FEINER REMIX)
11. DJ WADY & PATRICK M - HULK (CAMELPHAT 2017 RE-FIX)
12. PLATINUM DOUG - GET HIGH, LIVE LIFE
13. MICAR - BURDEN DOWN (RAPHAEL TOPAS REMIX)
14. DAVE202 - ETERNIA
15. W&W X VINI VICI - CHAKRA
16. HOLMES & WATSON - SONIC EMPIRE 2017
17. NEELIX FEAT. THE GARDENER & THE TREE - WATERFALL
18. NEPTUNICA FEAT. XHARA - FOREIGN PLACE
19. BURAK YETER X RYAN RIBACK - GO 2.0
20. SMIIE FEAT. ALBENEIR - GOODBYE
CD3
BIGCITYBEATS CLUB
MIXED BY KING ARTHUR
01. NORA EN PURE - TEARS IN YOUR EYES
02. CROATIA SQUAD - GLITCHES
03. NOMBE - WAIT (KING ARTHUR REMIX)
04. EDX - BLOOM
05. KING ARTHUR FEAT. UNDERDOWN - ALL WE NEED
06. OLIVER HELDENS - IBIZA 77 (CAN YOU FEEL IT) (CHOCOLATE PUMA REMIX)
07. OLAV BASOSKI FEAT. SPYDER - WATERMAN 2017
08. MOGUAI FEAT. AKA AKA - SATISFIED (ME & MY TOOTHBRUSH REMIX)
09. KING ARTHUR FEAT. MICHAEL MEACO - PRAISE YOU
10. BODYROX - YEAH YEAH (CHOCOLATE PUMA REMIX)
11. DUKE DUMONT X GORGON CITY FEAT. NAATIONS - REAL LIFE (DILLON FRANCIS REMIX)
12. KING ARTHUR FEAT. MICHAEL MEACO - BELONG TO THE RHYTHM (DON DIABLO EDIT)
13. KING ARTHUR & TRM - TALKING ABOUT LOVE
14. MARTIN GARRIX & TROYE SIVAN - THERE FOR YOU (KING ARTHUR REMIX)
15. GALANTIS - HUNTER (MIKE WILLIAMS REMIX)
16. REDONDO X FIRST DAY - BURNIN' UP
17. MIKE MAGO & DIRTY RADIO - ONE IN A TRILLION
18. AFROJACK & DAVID GUETTA FEAT. ESTER DEAN - ANOTHER LIFE (THE HIM REMIX)
19. LOST FREQUENCIES & NETSKY - HERE WITH YOU
20. LUCA SCHREINER & LOÉ - OUT OF MY MIND