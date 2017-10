VARIOUS ARTISTS BIG CITY BEATS 27 - WORLD CLUB DOME 2017 WINTER EDITION - Mixed by King Arthur, Le Shuuk, & Jerome

Am 11. November 2017 kehrt die WORLD CLUB DOME Winter Edition zurück nach Schalke. Bei der dritten Auflage wird mit Martin Garrix zum dritten Mal die aktuelle Nr. 1 der DJ Mag Top 100 das Stadion mit der größten Solo-Show seiner bisherigen Karriere zum Überkochen bringen.Um die Wartezeit auf das spektakuläre Happening zu verkürzen erscheint am 20. Oktober auf Kontor Records die brandneue Big City Beats Vol. 27 - WORLD CLUB DOME Winter Edition 2017. Mit den 60 wichtigsten, aktuellen Club Hits bannen Le Shuuk, Jerome und zum ersten Mal der Shootingstar King Arthur, der mit regelmäßigen Remixen für Künstler wie Martin Garrix oder Axwell & Ingrosso beauftragt wird, das unbeschreibliche BigCityBeats Wochenend-Feeling in ihre groovenden DJ Mixe. Mit dabei Tracks und Chartbreaker von Martin Garrix, Galantis, Skrillex, Robin Schulz, David Guetta, Hardwell, Tiësto, Armin Van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike und vielen mehr!60 Tracks - 3 Mixe - 4 Stunden BigCityBeats in the Mix!Mehr Wochenende kann man einfach nicht fühlen!BigCityBeats ist der Inbegriff für eine perfekte Partynacht. Unbeschreibliche Events, das einzigartige Radio Format und chartstürmende Compilations machen es zu Deutschlands wohl größtem Radio Live Network für Clubmusik.CD1BIGCITYBEATS ARENAMIXED BY LE SHUUK01. INTRO - TAKE OFF VOL. 2702. LE SHUUK FEAT. ALINA RENAE - WE ROUSE03. SWACQ - LOVE (NICKY ROMERO EDIT)04. HARDWELL & MADDIX - SMASH THIS05. LE SHUUK & SWITCH OFF - ALL IN MY HEAD06. BASE ATTACK X BOUNCE INC. - TECHNO ROCKER07. SKRILLEX & HABSTRAKT - CHICKEN SOUP08. BLACK TIGER SEX MACHINE FEAT. PANTHER - FACE DOWN (SUB-HUMAN REMIX)09. MR.BLACK & ALE MORA - PARTY PEOPLE10. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE - READY FOR ACTION11. QUINTINO - BAWAH TANAH12. LE SHUUK & INSCOPE 21 - ALLES KLAR, DIGGA13. SHOWTEK - DON'T SHOOT (HOPSTEADY REMIX)14. ARMIN VAN BUUREN VS VINI VICI FEAT. HILIGHT TRIBE - GREAT SPIRIT15. ZATOX - FLUXLAND16. HUSMAN - HEROIC17. WOLFPACK & FUTURISTIC POLAR BEARS FEAT. X-TOF - CACTUS18. TIËSTO & KSHMR FEAT. TALAY RILEY - HARDER19. LE SHUUK & SWITCH OFF FEAT. AMBER REVIVAL - KALEIDOSCOPE EYES20. ROBIN SCHULZ FEAT. JAMES BLUNT - OK (STADIUMX REMIX)CD2BIGCITYBEATS RADIOMIXED BY JEROME01. ARMIN VAN BUUREN AND SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO - YOU ARE02. AVANCADA VS DARIUS & FINLAY - XPLODE (GRAHHAM BELL & YOEL LEWIS REMIX)03. MAD M.A.C. & JAMIS - RENEGADE MASTER (DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE EDIT)04. R.I.O. - WHEN THE SUN COMES DOWN (KAAZE REMIX)05. ATB FEAT. HALIENE - PAGES06. DASH BERLIN & SAVI FEAT. KO - HOME (DASH BERLIN CLUB MIX)07. DUBVISION - PARADISE08. PLASTIK FUNK FEAT. ALEX PRINCE - DAMAGED HEART (PLASTIK FUNK CLUB MIX)09. LEON LOUR - EQUILIBRIUM10. DEEPSWING - IN THE MUSIC (MICHAEL FEINER REMIX)11. DJ WADY & PATRICK M - HULK (CAMELPHAT 2017 RE-FIX)12. PLATINUM DOUG - GET HIGH, LIVE LIFE13. MICAR - BURDEN DOWN (RAPHAEL TOPAS REMIX)14. DAVE202 - ETERNIA15. W&W X VINI VICI - CHAKRA16. HOLMES & WATSON - SONIC EMPIRE 201717. NEELIX FEAT. THE GARDENER & THE TREE - WATERFALL18. NEPTUNICA FEAT. XHARA - FOREIGN PLACE19. BURAK YETER X RYAN RIBACK - GO 2.020. SMIIE FEAT. ALBENEIR - GOODBYECD3BIGCITYBEATS CLUBMIXED BY KING ARTHUR01. NORA EN PURE - TEARS IN YOUR EYES02. CROATIA SQUAD - GLITCHES03. NOMBE - WAIT (KING ARTHUR REMIX)04. EDX - BLOOM05. KING ARTHUR FEAT. UNDERDOWN - ALL WE NEED06. OLIVER HELDENS - IBIZA 77 (CAN YOU FEEL IT) (CHOCOLATE PUMA REMIX)07. OLAV BASOSKI FEAT. SPYDER - WATERMAN 201708. MOGUAI FEAT. AKA AKA - SATISFIED (ME & MY TOOTHBRUSH REMIX)09. KING ARTHUR FEAT. MICHAEL MEACO - PRAISE YOU10. BODYROX - YEAH YEAH (CHOCOLATE PUMA REMIX)11. DUKE DUMONT X GORGON CITY FEAT. NAATIONS - REAL LIFE (DILLON FRANCIS REMIX)12. KING ARTHUR FEAT. MICHAEL MEACO - BELONG TO THE RHYTHM (DON DIABLO EDIT)13. KING ARTHUR & TRM - TALKING ABOUT LOVE14. MARTIN GARRIX & TROYE SIVAN - THERE FOR YOU (KING ARTHUR REMIX)15. GALANTIS - HUNTER (MIKE WILLIAMS REMIX)16. REDONDO X FIRST DAY - BURNIN' UP17. MIKE MAGO & DIRTY RADIO - ONE IN A TRILLION18. AFROJACK & DAVID GUETTA FEAT. ESTER DEAN - ANOTHER LIFE (THE HIM REMIX)19. LOST FREQUENCIES & NETSKY - HERE WITH YOU20. LUCA SCHREINER & LOÉ - OUT OF MY MIND