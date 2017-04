VARIOUS ARTISTS BIG CITY BEATS 26 – WORLD CLUB DOME 2017 EDITION MIXED BY LE SHUUK, JEROME & CLAREMONT

Die offizielle CD zum 5. Jubiläum des „größten Club der Welt“ kommt am 21. April in den Handel!5 Jahre BigCityBeats World Club Dome! Am 02., 03. und 04. Juni 2017 entsteht inmitten der Weltstadt Frankfurt zum fünften Mal ein gigantisches Dancefloor-Areal mit über 700.000m² Fläche. Dann verwandeln die BigCityBeats die Commerzbank-Arena wieder für ein Wochenende in den „größten Club der Welt“ mit dem wohl spektakulärstem Line Up, dass ein „Club“ jemals an einem Wochenende vereinen konnte.Mit Martin Garrix, Deadmau5, Hardwell, Deichkind, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Robin Schulz, Zedd, Steve Aoki, Marshmello, Solomun, Sven Väth und vielen mehr feiern die größten Stars der elektronischen Musikszene mit zehntausenden begeisterten Fans ein gigantisches 3-Tagesfestival. Die Besucher erwarten mehr als 200 DJs auf über 20 Bühnen, darunter die nagelneue Forrest Area im Clubwald, die WCD Pool Sessions im Stadion Freibad, die neue Skyline Stage, die Q-Dance Open Air Bühne, ICE Club Trains, Helicopter Shuttles, eigene BigCityBeats Hotels, Camping und vieles mehr!Passend zu diesem Ereignis veröffentlichen BigCityBeats in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Labelpartner Kontor Records am 21. April die neue BigCityBeats Vol. 26 - WORLD CLUB DOME Edition. Die aufwendig gestaltete CD-Box wird der Extravaganz des großen Events in nichts nachstehen und die geballte Energie und Leidenschaft des „größten Clubs der Welt“ auf 3 CDs komprimieren. Mit exklusiven DJ Mixen sorgen die angesagten DJs Le Shuuk, Jerome und Supermans Feinde für das unbeschreiblicheBigCityBeats Wochenend-Feeling. Mit dabei Tracks und Chartbreaker von The Chainsmokers, DJ Snake feat. Justin Bieber, Robin Schulz & David Guetta, Martin Garrix, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike und vielen mehr!3 CDs. 60 Tracks. 4 Stunden BigCityBeats in the Mix.Mehr Wochenende kann man einfach nicht fühlen!BigCityBeats ist der Inbegriff für eine perfekte Partynacht. Unbeschreibliche Events, das einzigartige Radio Format und chartstürmende Compilations machen es zu Deutschlands wohl größtem Radio Live Network für Clubmusik.