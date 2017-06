V.A. – KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2017 – THE OPENING SEASON 3 CD & DOWNLOAD: OUT 09.06.2017

Unzählige Dance Jünger pilgern von Festival zu Festival, um ihre EDM Stars live zu erleben, Beats und Bässe aufzusaugen und dabei einen ganz speziellen Spirit zu erleben. Tomorrowland, Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, Parookaville, Airbeat One, World Club Dome, um nur einige zu nennen, sind bereits wieder restlos ausverkauft.KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2017 – THE OPENING SEASON enthält alle Hymnen der diesjährigen Festival Saison auf 2CDs.Diesmal gibt es auf der dritten CD zusätzlich ein Best Of der bekanntesten Festival Hits, der weltweiten VIP DJ Elite u.a. von David Guetta, Avicii, Calvin Harris, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Armin van Buuren, The Swedish House Mafia, Steve Aoki, Tiësto, Afrojack und vielen mehr