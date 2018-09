Und wieder eine Musikalische Perle aus der Produktion der Wörle- Brüder- Michaela Zondler mit neuer Single

Die Mutter einer 22-jährigen Tochter plant, lebt ihr Leben und hat eigentlich alles immer fest im Griff. Als Künstlerin erfolgreich und mit glücklichem Privatleben steht sie mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Dass sie im Oktober ein zweites Mal Mama wird sieht sie als Geschenk. Denn das Leben beschenkt einen manchmal auch dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Einfach halt alles „TOTAL VERRÜCKT“ in ihrem Leben, aber dafür auch mehr als nur schön.Mit dieser fröhlichen Info schaut Michaela Zondler nun also mit ganz anderen Augen nach vorne. Glücklich und gleichermaßen gespannt auf alles das, was kommen wird.