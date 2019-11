Und plötzlich fällt ein Schuss … Das Landestheater Schwaben gastiert mit einem Klassiker im Forum -Das Forum verlost auf der Facebookseite Tickets

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Sehr zur Freude der Theaterfreunde. Denn regelmäßig werden zwar Vorstellungen speziell für Schüler vom Landestheater Schwaben in Günzburg angeboten, das breite Publikum kam allerdings zuletzt vor etwa drei Jahren bei „Wetterleuchten“ auf seine Kosten. Das Ensemble – bestehend aus zwölf Schauspielern und 60 Mitarbeitern – ist in ganz Süddeutschland, in Österreich und in der Schweiz mit etwa 80 Produktionen an rund 40 Spielstätten pro Saison zu sehen. Und ja: Wenn die Schauspieler dann am 26. März 2020 Günzburg Halt machen, wird es knallen, so viel darf schon mal verraten werden. Gezeigt wird ein Stück, das seit seiner Uraufführung im 18. Jahrhundert nichts an Aktualität verloren hat.Die ungleichen Brüder Franz und Karl Moor leiden unter man gelnder Anerkennung des Vaters . Der eine von ihnen wird zum intriganten Machtpolitiker, der andere zum Rebell. Karl hat es allerdings mit dem wilden Studentenleben übertrieben, steht nun vor einem Berg Schulden und wird polizeilich verfolgt. Er schreibt seinem Vater, um sich zu entschuldigen . Doch sein Bruder Franz manipuliert den Brief – es kommt zum Eklat …Informationen auf einen Blick:− Gewinnspiel: Karten gibt es bis zum 9. Dezember über die Facebookseite des Forums am Hofgarten zu gewinnen (www.facebook.com).− Tickets sind im Forum am Hofgarten unter Tel. 08221/3663-20, im Internet unter kartenverkauf@forum.guenzburg.de und unter www.eventim.de erhältlich.Die kostenlose Einführung beginnt am 26. März 2020 um 19 Uhr.Die Vorstellung startet um 19.30 Uhr. Eintrittspreise: 25,00 Euro; ermäßigt: 22,00 Euro. − Das gesamte Veranstaltungsprogramm und weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.forum-am-hofgarten.de.− Tipp: Geschenkgutscheine für Veranstaltungen sind im Forum am Hofgarten erhältlich.