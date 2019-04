UND DRAUßEN TANZT DER BÄR Das Tages Open Air am Herrentag gibt das Full Line Up bekannt!

GESTÖRT ABER GEIL, das DJ-Duo aus Erfurt ist jedes Wochenende unterwegs, ausgebucht bis Ultimo und ausgestattet mit Fans im sechsstelligen Bereich. Festivals wie das Tomorrowland, Sputnik Spring Break, Sonne Mond Sterne, Helene Beach und das AIRBEAT ONE können auf Marcel und Nico nicht verzichten. Immer im Gepäck ihre melodischen House Produktionen und ihre unvergesslichen Bootleg‘s und Edit‘s als absolute Garanten für die massive Eskalation vor der Mainstage.Für einen ähnlichen Abriss am 30. Mai in der Freilichtbühne Schwerin werden auch ANSTANDSLOS & DURCHGEKNALLT sorgen. Wie der Name schon verspricht werden Oli und Maria, die aus Sachsen stammenden DJs ein absolutes Feuerwerk an den Reglern zünden und dabei auch den einen oder anderen Song aus ihrem gleichnamigen Album präsentieren.Kaum ein großes Festival verzichtet in diesem Jahr auf den aufstrebenden Stern im TECHNO-Himmel, MARIKA ROSSA. Die Ukrainerin ist für ihre schrillen Frisuren und Outfits bekannt. Doch auch mit ihren Produktionen sorgt sie weltweit für Aufsehen. So mit der kürzlich erst veröffentlichten EP „Because“, die sie mit italienischen Kollegin Deborah De Luca aufnahm.HOUSEKASPER, DANIEL LEDWA und KARL KIRSCHMAYER komplettieren das Line Up des UND DRAUßEN TANZT DER BÄR Open Airs am 30. Mai 2019 in der Freilichtbühne Schwerin.Die limitierten Early Bird Tickets gibt es aktuell für nur 12,00 Euro zzgl. VVK-Gebühr auf www.me-events.de, im Ticketshop oder im Ticketservice der Sport- und Kongresshalle Schwerin. und feiert bei sommerlichen Temperaturen am 30. Mai um 14.00 Uhr mit uns. Der Vorverkauf wird dringend empfohlen.