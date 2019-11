„Ulm/Neu-Ulm singt“ wird der größte Chor, den Ulm / Neu-Ulm je gesehen hat und die Eröffnungsveranstaltung für das 50. Jährige Jubiläum der Südwest Presse Aktion 100.000 und Ulmer helft

Grosse Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus. Im kommenden Jahr feiert die Südwest Presse Aktion 100.000 die Menschen in der Region Ulm hilft das 50. Jubiläum. Das wird natürlich groß gefeiert. In der Neu- Ulmer Ratiopharm Arena. Bei einer Pressekonferenz wurde heute das Projekt vorgestellt. Mehr als 6.000 Sänger sollen die Ratiopharm Arena erklingen lassen.

Am 25. Oktober 2020 geht die Aktion 100.000 und Ulmer Helft der Südwest Presse in ihre 50. Auflage. Eröffnet wird diese Jubiläum mit einer ganz besonderen Aktion: „Ulm/Neu-Ulm singt! – Der größte Chor der Region“.



„Ulm/Neu-Ulm singt“ wird der größte Chor, den Ulm / Neu-Ulm je gesehen hat und die Eröffnungsveranstaltung für das 50. Jährige Jubiläum der Südwest Presse Aktion 100.000 und Ulmer helftDirigiert von Markus Romes und unterstützt durch ein Orchester wird ein Chor aus bis zu 6.000 Sängern bekannte Lieder wie „An Tagen Wie Diesen“ von den Toten Hosen, „Über den Wolken“ von Reinhard Mey oder „Chöre“ von Mark Forster zusammen singen.Jeder, der dabei sein möchte, kann sich unter www.ulmneuuulmsingt.de anmelden und Teil des größten Chors der Region werden. Tickets für die Veranstaltung sind unter www.ulmtickets.de erhältlich.Richard King von der ratiopharm arena freut sich, bei diesem Projekt dabei sein zu können: „Der größte Chor der Region gehört in die größte Location der Region. Wir freuen uns auf ein tolles Event“Und auch Carlheinz Gern, der Geschäftsführer von DONAU 3 FM, dessen Radiosender die Aktion als Mitveranstalter unterstützt, freut sich auf das Großereignis: „Was passt besser zu einem Radiosender als Musik? Und wenn die Musik dann auch noch aus 6.000 Kehlen kommt, können wir, als DER Sender für Schwaben, gar nicht anders als diese großartige Aktion zu Unterstützen.Die Einnahmen von „Ulm/Neu-Ulm singt!“ kommen der Südwest Presse Aktion 100.000 und Ulmer helft zu Gute.Auch Karl Bacherle freut sich: „So bunt und vielfältig wie dieser Chor ist auch unsere Spendenaktion. Viele der teilnehmenden Sängerinnen und Sänger sind sicherlich in den letzten Jahren schon einmal für die Aktion 100.000 aufgetreten und haben bürgerschaftliches Engagement gezeigt. Ich hoffe und freue mich auf viele Mitsinger zu unserem 50. 