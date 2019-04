Ulmer Zelt- Unter anderem kommen Bap und Philipp Simon- Vorverkauf startet am Freitag

BAP KOMMT

Am 16. August 2019 gibt Wolfgang Niedeckens Band das Abschlusskonzert der „Strooßekööter-Tour“ auf dem Kunst!Rasen in Bonn. LIVE&DEUTLICH: noch ein letztes Mal mit dem aufwendigen New Orleans - Bühnenbild in neunköpfiger Formation und mit der vielgelobten Bläsersektion.

„Eine Tour, die so gut ankommt, dass die Fans schon vor den Zugaben: „Oh wie ist das schön“ skandieren. Denn so was hatten sie lange nicht gesehen - und gehört.“ Kölner Stadtanzeiger

Bevor es nach diesem Open Air für NIEDECKENS BAP in eine längere Live-Pause geht, wird die Band noch eine kleine Anzahl von erlesenen Sommerterminen spielen. In schönen Spielstätten, die optimale Bedingungen für magische Sommernachtskonzerte bieten.

Die Wartezeit können sich die Fans mit dem am 02.11. erscheinenden zugehörigen LIVE-Album zur Tour verkürzen. „Live-Alben habe ich schon immer gemocht“, sagt Wolfgang Niedecken, „weil sie den Sound einer Band echt und authentisch einfangen und gleichsam auch ein Zeitdokument sind. Konzertmitschnitte halten im Idealfall fest, wie eine Band genau zu diesem Zeitpunkt klingt.“





Philipp Simon





Staatsbürgerkunde mit Philip Simon ist drastisch und unterhaltsam: In seinem neuen Programm „Meisenhorst" führt der niederländischdeutsche Kabarettist vor, dass im Grundgesetz mehr Zündstoff steckt, als Progression in bundesdeutschen Köpfen. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag der bundesdeutschen Staatsbibel stellt Philip Simon die entscheidende Frage: Welche Ihrer 19 Grundrechte sind Ihnen die wichtigsten? – Oder kann es sein, dass wir mehr über die zehn Gebote wissen, als über unsere Verfassung? Dafür zeigt er der Gesellschaft symbolisch den Vogel. Im „Meisenhorst“, dem kollektiven Oberstübchen der Nation, muss ein Perspektivenwechsel her. Mit den Waffen der Sprache, punktgenau und mit jeder Menge Humor seziert Philip Simon die bewegendsten Artikel des Grundgesetzes. Philosophisch werden Kant, Nietzsche und Bruce Lee zitiert und gemeinsam mit ihnen ruft er zum bürgerlichen Widerstand gegen die Meisen in der eigenen Voliere auf. In den Köpfen seines Publikums zeichnet Philip Simon eine Welt, in der zum Schluss das Grundgesetz buchstäblich auf den Kopf gestellt wird und der Meisenhorst in seiner ganzen Pracht erscheint. Ziehen Sie in Ihrem Gedankenstübchen mal wieder selbst die Strippen. Denn Reflexion ist mehr als nur ein unangenehmes Blitzen im Auge.



Die Zeltlandschaft mit Biergarten und Kinder-Aktionswiese steht immer von Ende Mai bis Anfang Juli beim Volksfestplatz in der Ulmer Friedrichsau, auf einem idyllischen Flecken zwischen Ausee und Donau. In das blau-rote Rundzelt passen über 1000 Zuschauer. Pro Spielzeit schnuppern über 80.000 Besucher Zeltluft, rund 20.000 davon in den Abendveranstaltungen.Der Träger des Festivals ist der gemeinnützige Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm e. V. Mit zweieinhalb fest angestellten Mitarbeitern und einigen Honorarkräften wird das Festival ansonsten ehrenamtlich durchgezogen. Wer sich über die moderaten Eintrittspreise wundert: Daran liegt's. Ein solches Maß an ehrenamtlicher, kompetenzdemokratischer Selbstorganisation ist unter deutschen Zeltfestivals leider selten geworden. Andernorts wurden vergleichbare Festivals in privatwirtschaftliche Trägerschaft oder die öffentliche Hand überführt, und jedes Mal wurde das Ulmer Zelt dadurch ein bisschen einzigartiger.Ohne Unterstützung geht das freilich nicht. Die Stadt Ulm bezuschusst das Festival derzeit mit rund 52.000 Euro jährlich, das Land mit ca. 26.000. Noch bedeutsamer im Etat sind die Unterstützung durch Sponsoren und Spender des Fördervereins, die Gastronomieeinnahmen und vor allem: Die Eintrittsgelder.Gastronomie Unser Biergarten mit abwechslungsreicher Gastronomie ist von Ende Mai bis Anfang Juli der Treffpunkt in der Ulmer Friedrichsau!Öffnungszeiten nur an Veranstaltungstagen: Montag bis Donnerstag 17 – 24 Uhr Freitag 17 – 01 Uhr Samstag 15 – 01 Uhr Sonn- und Feiertage 11 – 24 Uhr Tage mit Kinderflohmarkt 09 – 24 Uhr zelt-Flohmarkttage 08 – 01 Uhrzeltlounge „Bühne frei für Bands und Künstler aus der Region!“ heißt es immer am Samstagabend und Sonntagvormittag sowie an einzelnen anderen Tagen bei freiem Eintritt im gelb-roten Loungezelt!In diesem Jahr sind mit dabei: Bluesproject, The Kiss‘n‘Kills, Magnetfeld, Roadstring Army, Banshees und Kante Ulm. Immer sonntags um 11.30 Uhr, findet Jazzfrühschoppen in der zeltlounge statt. Dieses Jahr präsentieren wir Musik von: Jazz Up!, The Dirty Chords, Samba Pouco Louco, Daimler Swing Ensemble und Pless Jazz Trio. Der Förderverein „Freunde des ulmer zelts e. V.“ lädt zur Matinee am So., 02. Juni, ab 11 Uhr ein. Musikalisch begleitet wird der Vormittag von der Band Jazz in Time.Zusätzliche Termine bieten wir am Do., 30. Mai (Christi Himmelfahrt), um 11.30 Uhr mit Playin’ Tachles, am Pfingstmontag, 10. Juni, um 11.30 Uhr mit Bolz & Knecht, am Do., 20. Juni (Fronleichnam), um 18 Uhr mit Donald Funk und am Fr., 05. Juli, um 18 Uhr mit Hackberry.Kinderprogramm Jeden Sonntag um 14 Uhr gibt’s im ulmer zelt ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Randale, Die drei Räuber, Der kleine Wassermann, Aschenputtel, Ein Schaf fürs Leben und Pippi Langstrumpf stehen auf dem Programm.Jeden Sonntag nach der Vorstellung gibt es auf der Kinderaktionswiese etwas zu erleben: Gemeinsam mit pipapo und der Sparkasse Ulm laden wir am So., 26. Mai zur Spiele- und Bastelaktion ein. Es darf gerannt, gespielt, gebastelt, gebaut, getanzt werden. Am So., 02 Juni können mit Kikuna kunterbunte Vögel gestaltet werden. Am So., 30. Juni, um 14 Uhr sorgen das Clownduo Herbert und Mimi zum Abschluss des Kinderprogramms für jede Menge Spaß und Märchenraten. Am Do., 20. Juni (Fronleichnam), findet von 10 bis 16 Uhr unser Kinderflohmarkt statt. Ab 9 Uhr kann aufgebaut werden. Bitte nicht vorher kommen.