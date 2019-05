Anzeige

Ulmer Zelt startet in der kommenden Woche

Die letzten Vorbereitungen werden getroffen, die letzten Kabel verlegt und angeschlossen. Am Wochenende wird der Biergarten fertig aufgestellt, die Gläser gespült und eingeräumt.



Kommende Woche am Mittwoch, 22. Mai startet das ulmer zelt nun in die 33. Spielzeit!







Den Auftakt gestaltet die Britin Anna Calvi, gleich am darauffolgenden Tag tritt Ausnahme Schlagzeuger Manu Katché auf und es geht weiter mit dem ausverkauften Konzert von Tower of Power am Freitag, 24. Mai.



Samstag, 25. Mai erfreut uns dann Constantin Gropper mit Get Well Soon & Big Band, bevor am Sonntag, 26. Mai Philip Simon die Bühne betritt.







Tickets noch im Vorverkauf



Anna Calvi (22.05.), Manu Katché (23.05.), Get Well Soon Big Band (25.05.), Philip Simon (26.05.), The Kilkennys (29.05.), ELIF & Çok Güzel Band (30.05.), Van Holzen + The Intersphere (01.06.), Axel Rudi Pell (05.06.), Huun Huur Tu (06.06.), Stefanie Heinzmann (07.06.), Von Wegen Lisbeth (08.06.), Nektarios Vlachopoulos 09.06.), Queenz of Piano (10.06.), Bodecker & Neander (12.06.), JCM (13.06.), Kettcar (14.06.), Grandbrothers (15.06.), Jess Jochimsen (16.06.), Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi (18.06.), Tom Walker ( 19.06.), Danny Bryant & Big Band (20.06.), Donaulesung u.a. mit Miroslav Nemec (21.06.), Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett (22.06.), Mogli (26.06.), Vocal Sampling (27.06.), Gardi Hutter (04.07.), Parcels (05.07.) und Keb‘ Mo‘ (06.07.)







9 Ausverkaufte Veranstaltungen



Tower of Power (24.05.)



ROXY Open Stage (27.05.)



Seiler & Speer (31.05.)



Christoph Sieber (02.06.)



Uli Keuler (23.06.)



Niedeckens BAP (28.06.)



!High Voltage! (29./30.06.)



The Ukulele Orchestra of Great Britain (03.07.)







Vorverkaufsstellen



Online auf www.ulmerzelt.de







Am Kartenwagen (nördlicher Münsterplatz)

Sa. 04. Mai – Sa. 01. Juni



Mo. – Fr.11.00 – 14.00 Uhr



15.00 – 18.00 Uhr Sa. 09.00 – 14.00 Uhr







Mo. 03. Juni - Sa. 06. Juli 2019



Kulturbuchhandlung Jastram, Schuhhausgasse 8, Ulm: zu den üblichen Geschäftszeiten







Mi. 22. Mai - Sa. 06. Juli 2019



Kartenwagen am ulmer zelt



Abendkasse mit Vorverkauf an Veranstaltungstagen von 19.00 – 20.30 Uhr

(bei Veranstaltungsbeginn vor 20.00 Uhr eine Stunde vor Beginn)

