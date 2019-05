Ulmer Zelt-Erfolgreicher Vorverkaufsstart-Bereits nach dem ersten Vorverkaufs-Wochenende sind 7 Veranstaltungen ausverkauft.

In den frühen Sonntag-Morgenstunden gingen dann die letzten Tickets für Tower of Power weg.Für Christoph Sieber am Sonntag, 2. Juni und High Voltage am Sonntag, 30. Juni werden die Karten knapp.Für alle anderen Veranstaltungen gibt es momentan noch Karten:Anna Calvi | Manu Katché | Get Well Soon Big Band | Philip Simon | The Kilkennys | ELIF & Çok Güzel Band | Van Holzen + The Intersphere | Christoph SieberAxel Rudi Pell | Huun Huur Tu | Stefanie Heinzmann | Von Wegen Lisbeth | Nektarios Vlachopoulos | Queenz of Piano |Bodecker & Neander | JCM | KettcarGrandbrothers | Jess Jochimsen | Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi | Tom Walker | Danny Bryant & Big Band | Donaulesung | Jasmin Tabatabai & David Klein QuartettMogli | Vocal Sampling | Gardi Hutter | Parcels | Keb‘ Mo‘