Ulmer Friseur am kommenden Sonntag bei " Immer wieder Sonntags"- Abstimmungsmöglichkeit für den Künstler

WER MIKE VAN HYKE UNTERSTÜTZEN MÖCHTE, KANN DAS AUCH GERNE ÜBER SEINE FACEBOOKSEITE TUN. DIESE FINDET SICH HIER

Auf seiner Facebook Seite schreibt der Künstler:"Mein Traum seid ich Musik mache ist nun zum greifen nahe, durch eure Unterstützung kann ich meinen Traum leben."Mike van Hyke benötigt dazu die Unterstützung des Auditoriums. Am Sonntag ab 10 Uhr werden die Telefonnummern eingeblendet. Zeitgleich wird die Nummer auf seiner Pinnwand veröffentlicht.Mit dabei sind bei dieser zehnten Ausgabe unter anderem:-Amigos,-Rosanna Rocci,-Madeline Willers,-Alexander Rier,-Peggy March,-Oliver Haidt,-Joey Heindle,-Marie Wegener,-Micky Brühl Band,-Lena Laval,-Frank Lukas,-Dui do on de Sell,-Johannes Flöck,-Giovanni Zarrella u.v.m.