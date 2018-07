Ulla Vater:" Wir sind dieses Jahr zum 16.ten mal in Günzburg"- Isartaler Hexen beenden Ende des Jahres ihre Konzerttätigkeit- Ein Interview mit der Bandleaderin Ulla Vater

Thomas Rank

: Das wievielte mal kommen sie in diesem Jahr nach Günzburg?



Ulla Vater

:Heuer zum 16. Mal: Was verbinden sie mit dem Volksfest und Günzburg?:Viel gutgelauntes friedlich feierndes Publikum, bei dem es viel Spaß bringt Musik zu machen: Ihre aktuelle Tour die sie auch nach Günzburg führt heißt „ Die große Abschiedstour“ Was steckt dahinter?:Die Band Isartaler Hexen tourt 2018 zum letzten Mal und gibt ihr Abschiedskonzert am 10.11.2018 in Kulmbach.: Einen Tag vor ihrem Auftritt sind sie bei „ Immer wieder Sonntags“ zu sehen. Steht schon fest mit was für einem Titel sie da zu erleben sind?:Wir werden den Isartaler Hexentanz spielen: Im Pressetext steht, das Termine bis ins Jahr 2019 feststehen. Wie oft wurde der Landkreis Günzburg berücksichtigt?:Wie gesagt : 2019 sind keine Termine mehr geplant.Sie spielen auf mehreren Festen. Gibt es da immer das gleiche Programm, oder spielen sie nach Laune der Fans?::))):Wir haben ein Grundprogramm, und können dies jederzeit umstellen, bzw. dem Publikum anpassen: Wie oft „ aktualisieren“ sie ihr Programm?:Jedes Jahr werden ca 20 neue Titel ins Programm aufgenommen.: Warum lohnt es sich die Isartaler Hexen in Günzburg zu erleben?Weil Stimmung garantiert istWas bekommen die Besucher in Günzburg geboten?Eine gut gelaunte Band mit viel Musik im Gepäck und Party bis zum abwinken