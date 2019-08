U C H A M E S M E R I Z E D-Neues Album

Nun erscheint sein erstes Studio-Album und es hat eine ziemlich aufwendige Entstehungsgeschichte: Zunächst nämlich sammelte UCHA zwei Jahre lang Soundideen und Inspirationen. Erst dann machte er sich an die Arbeit, schöpfte aus diesem großen Fundus und kreierte für jeden einzelnen Titel ein außergewöhnliches Sounddesign. Das Ergebnis ist Mesmerized, ein Konzeptalbum, das von jugendlich frech und sommerlich frisch bis erwachsen, ernsthaft und melancholisch alles reflektiert, was UCHA an elektronischer Musik liebt.In einer Abfolge von 17 facettenreichen Songs zeigt er mit seinem Debüt ein beeindruckendes Klangspektrum, dem man auf angenehme Weise die zurückgezogenen und vielen intensiven Studiosessions anhört. Die einzelnen Genres auf Mesmerized variieren zwischen Electronica, Deep House, House und Tech House, Melodic Techno und Afro House.Verschiedenste Stimmungen laden den Hörer ein auf eine malerische Reise. Sie führt von balearischen Strandklängen über elektronisch, undergroundige Sphären, bis hin zu energetischen Club Groovern, die in ihrer Abfolge auf wunderbare Weise zu einem stimmigen Ganzen verschmelzen und den Hörer verzaubern. Ob Beachparty, Autoradio oder Afterhour – Mesmerized liefert den perfekten Soundtrack.UCHA „Mesmerized“ erscheint am 16. August 2019 als Download- und Streaming-Edition auf allen Plattformen weltweit.U C H A M E S M E R I Z E DAlbum Tracklist1. Mesmerized2. Bolero3. Shakukachi4. Shosholoza5. Gaan Veg6. Pergamon7. Crystalinks8. Pentagon9. Voz De Angeles10. You & Me (Spinnin Again) feat. White Culture11. Kyoto12. Anike13. Drawing Faces14. Sonsondergang15. Marseille16. Request Line17. Tibetan