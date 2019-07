Trinix – Rodeo-Neue Single

Von Kindheit an widmeten sie sich der Musik und lernten Dank einer klassischen Musikausbildung schnell verschiedene Instrumente wie Klavier, Schlagzeug und Gitarre zu spielen. Sie setzten ihr Know-how schnell in die Praxis um und begannen ihre eigene Musik zu kreieren.Anfang 2013 veröffentlichten sie einen Song pro Woche auf ihrem SoundCloud Account und das über ein Jahr lang.Ihre musikalischen Kreationen könnten als eine clevere Mischung aus neuen, gut formulierten Ideen und vielseitigen Einflüssen von Künstlern wie Marvin Gaye, Russ, Berlioz oder Stromae definiert werden.Heute verkörpert das Duo die Erneuerung der elektronischen Musik, indem es Klänge aus aller Welt vermischt.Ihre Arbeit umfasst bereits mehr als 150 Millionen Streams auf Streaming-Plattformen. Mit ihrem ersten Album "MAYDAY", das im Oktober 2018 veröffentlicht wurde, haben Josh & Loïs ihren Platz auf der internationalen Bühne bestätigt.TRINIX erhält große internationale Unterstützung von renommierten Radiosendern wie Sirius XM, Virgin Radio, Radio FG und bekannten Künstlern wie The Chainsmokers, R3hab, Martin Garrix, Kungs und Julian Perretta.Außerdem wurde das Duo zu Recht von vielen Medien hervorgehoben mit Sätzen wie: „ThisSongIsSick“ (Your EDM), oder auch von der Zeitung The Times, die ihre Single "Last Minute" als "splendid mix of electronic music and pop" bezeichnete.Das Duo setzt sich auch durch ihre Remixe für internationale Künstler wie Fergie, Hyphen Hyphen, Lost Kings oder Lost Frequencies durch. Ein weiterer Beweis für ihr unglaubliches Know-How und Talent.Seit ihren ersten Bühnenerfahrungen bei les Inouïs du Printemps de Bourges Anfang 2016 spielten sie bei großen französischen Festivals wie Garorock, Les 24H de L'insa, Reperkusound, Démon D'or, Couvre Feu, mit einem schönen Umweg über den Transbordeur zur Unterstützung von Method Man und Redman.Unter anderem legten sie auch in Belgien, Spanien und den Vereinigten Staaten auf und nutzen ihre Erfahrungen, um ihrem Publikum immer lebendigere und vielfältigere Live-Shows zu bieten.Für ihr Album bereisten sie die ganze Welt auf der Suche nach neuen Inspirationen und machten außergewöhnliche Begegnungen, die es ihnen ermöglichten mit Künstlern aus verschiedensten Ländern zusammenzuarbeiten.Nach ersten Auftritten auf Bali, Aufnahmen in Lyon und Paris, Experimenten in Flugzeugen und Zügen bis hin zum letzten Schliff in Los Angeles im vergangenen Frühjahr, ist dieses Album zu einem Highlight und dem Wendepunkt für TRINIX‘ Karriere geworden. Das Album beschreibt die Geschichte, die zwischen zwei Freunden geteilt wird, die wie Brüder geworden sind und die sie zu einem großartigen Team gemacht hat.Nun melden sich TRINIX mit ihrer neuen Single „Rodeo“ eindrucksvoll zurück. Der Track hat alles was TRINIX charakterisiert: Kraft, Aufrichtigkeit & ein wenig Melancholie.„Trinix – Rodeo“ erschien am 12.07.2019 überall als Download & Stream.Kaufseite: https://ktr.lnk.to/Trinix-Rodeo YouTube Music Link: https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lM...