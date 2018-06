TOPIC x Juan Magan x Lena TITEL: „SOLO CONTIGO“ – VÖ:22.06.2018

Die Tatsache, dass viele Köche manches Gericht erst richtig schmackhaft machen, mag noch nicht überall angekommen sein, ist aber deshalb nicht weniger wahr: Im Fall von „SOLO CONTIGO“ kommt von allen Beteiligten eine perfekt austarierte musikalische Zutat, die den Track zum heißen Anwärter auf das Tanzmonster dieses Sommers macht. Auch Freund und Kollege Nico Santos, mit dem TOPIC schon „Home“ schrieb, hat als Co-Writer seinen Anteil an dem extrem sinnlichen Track, bei dem die geniale Mischung aus Tiefe und Leichtigkeit, aus rauh und geschmeidig, aus Lateinamerika und Deutschland den besonderen Reiz ausmacht. Wie der Chorus schon sagt: Es geht um Vibes, um Moves, um die Chemie mit einer bestimmten Person. Um den Menschen, bei dem unmittelbar die Funken fliegen – und wenn dann noch der Rhythmus passt, weiß man, dass man nie wieder mit jemand anderem tanzen will, sondern:„SOLO CONTIGO“Wenn einer ein Händchen dafür hat, wie man ein starkes Track-Süppchen kocht, dann ist es TOPIC. Der Sohn eines kroatischen Vaters und einer deutschen Mutter startet mit selbstgedrehten Clips und der Produktion von Songs und Alben für die frühe Welle deutscher YouTube-Stars quasi in der Küche seiner Mutter. 2014 folgt dann in Eigenregie die erste eigene Single „Light it up“ und direkt danach gelingt ihm mit dem später multinational ausgezeichneten Track „Home“ sensationell der Sprung auf die #1 der deutschen Airplay Charts. Mit den Nachfolgern „Find You“ featuring Jake Reese, dem oben genannten „Perfect“ sowie seinem neuesten Coup „SOLO CONTIGO“ macht TOPIC ganz entspannt die nächsten Schritte Richtung internationaler Karriere.