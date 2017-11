Tomorrowland-Feeling In Neustadt-Glewe Mit den Tomorrowland Superstars DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE stehen die nächsten Headliner für das Airbeat-One Festival 2018 fest

Mit Hardwell, dem zweimaligen DJ Mag Top 100 Gewinner aus den Niederlanden wurde der erste Megastar bekannt gegeben. In den letzten beiden Wochen stießen mit Neelix, der Star der Psytrance Szene und Tujamo, dem besten deutschen DJ in der DJ Mag Top 100 Rangliste ins Line Up hinzu.Jetzt stehen mit Dimitri Vegas & Like Mike die Superstars vom Tomorrowland und Nummer 1 des DJ Mag Top 100 Wahl 2015 fest. Das belgische DJ Duo kann auf eine Reihe von Hitsingles zurückblicken. Zu den bekanntesten gehören wohl ihre jüngsten Singleerfolge mit den Tracks ‘Higher Place’ mit Ne-Yo, für den sie in ihrem Heimatland Belgien Platin erhielten und in den Billboard Magazine’s Dance Charts erstmals auf Platz 1 kamen, oder ‘Hey Baby’ mit Diplo und Deb’s Daughter, der bis heute mehr als 20 Millionen YouTube-Aufrufe und über 58 Millionen Streams auf Spotify erreicht hat und den Jungs ihren zweiten Nummer-1-Hit in den Billboard Dance Charts einbrachte. Darüber hinaus können sie auf beeindruckende Kollaborationen mit der Crème de la crème der elektronischen Musikszene wie Steve Aoki, Martin Garrix, Fatboy Slim, Afrojack, Lil Jon zurückblicken oder mit dem Hollywood-Komponisten Hans Zimmer zum Soundtrack des letzten “Pirates Of The Carribean"-Film. Ende Juli erschien ihr neuer Track „Complicated“, den sie zusammen mit David Guetta produziert haben und dem die Pop-Kaiserin Kiiara aus Illinois ihre Stimme verlieh.Dimitri Vegas & Like Mike scheint es beim Airbeat-One Festival übrigens besonders zu gefallen, denn die Belgier sind schon zum vierten Mal in Neustadt-Glewe mit dabei.Tickets gibt es auf www.airbeat-one.de. Der Preis, in der nur noch kurze Zeit andauernden Earlybird-Phase liegt bei 109,00 Euro plus Gebühren für den 3-Tage Full Weekend Pass und 199,00 Euro plus Gebühren für den 3-Tage VIP Full Weekend Pass. 80% des Kartenkontingents dieser Kategorie sind bereits vergriffen. Wer jetzt noch sein Ticket zum Vorzugspreis erhalten möchte, sollte schnell zugreifen.