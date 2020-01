Tom Gregory - Fingertips

Nach den Achtungserfolgen von „Run To You“ oder „Honest“ landete der junge Brite mit „Small Steps“ erneut einen Hit, welcher sich auf direktem Wege in die Top 5 der offiziellen deutschen Airplay-Charts (Peak #4) katapultierte.Über 50 Millionen Streams und mehr als 75 Liveauftritte seit Start seiner Karriere in 2017 sprechen für sich.Tom berührt seine Zuhörer vom ersten Moment an. Erst kürzlich begeisterte er mit seiner Band 14.000 Menschen im Hallenstadion Zürich im Rahmen der Energy Star Night:Ehrlich, organisch und ohne viel Schnick-Schnack geht Toms Erfolgsgeschichte in die nächste Runde. „Fingertips“ zeigt erneut wie authentisch seine Musik ist und bedarf keiner großen, ausschweifenden Beschreibung mit Worten.Tom hat seinen Sound gefunden. Passt dabei in keine Schublade und bleibt facettenreich.Auftakt zur ersten Headliner-Tour ist im April und das Debütalbum „Heaven In A World So Cold“ ist für Herbst 2020 geplant. 2020 wird Toms Jahr. Neue Releases und viele Überraschungen erwarten seine Fans, Wegbegleiter und alle, die es noch werden wollen.