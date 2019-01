toksï: “Hit Me Baby”-Neue Single

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Manchmal wünscht man sich doch, noch einmal kurz in diese Zeit zurück springen zu können. Um all das nochmal kurz zu fühlen. toksï macht das in ihrem neuen Song, der Britney-Hommage „Hit Me Baby“: sie spult in ihrem Leben zurück und drückt auf PLAY zu einer Zeit, als es noch kein Spotify gab, wo man noch mit dem Kassettenrekorder die Lieblingssongs aus dem Radio aufgenommen hat. Hit me baby. one more time. Dreht das Radio auf, ihr wisst doch alle noch, wie das damals war.