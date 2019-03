TMCA, Disco-Song-Neues Video

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

TMCA kommen, um sich dieser Mission zu stellen und DISCO für das neue Jahrtausend fit zu machen. Tesiree, Marlin, Chris und Anna, die vier Sänger und Performer mit internationalen Wurzeln, machen die Richtung direkt mit ihrer ersten Single „REMEMBER DISCO“ klar:Sie erinnern an die legendären Retro-Tunes und machen sie mit eigenen Songs und Einflüssen zum IT-Sound 2019. Vertrauter Vibe meets zeitgemäßes Recording meets Superhook – voilà! Kein Wunder, dass das mit Abstand erfolgreichste Tanzformat im deutschen Fernsehen, „Let’s Dance“, sich „REMEMBER DISCO“ direkt für die aktuelle TV-Kampagne zur neuen Staffel gesichert hat.Neben den Anfangsbuchstaben der Bandmitglieder steht TMCA für die Hommage an einen der DISCO-Hits überhaupt: „Y.M.C.A.“ von den Village People hat den Revival-Spirit genauso inspiriert wie Alcazars „Crying at the Discoteque“ oder „I’m so Excited“ von den Pointer Sisters. Mit geballter Vocalpower, modernster Produktion, feinstem Songwriting und einem angesagten Mix aus 70er Disco Style & 90er Dance kommt hier jede Menge frischer Wind für angestaubte Playlists.Wenn das Quartett aus der temperamentvollen Tesiree, der toughen Anna, dem lässigen Marlin und dem verrückten Chris loslegt, fegen TMCA mit viel Charme und ihrer sensationellen Live-Show nicht nur ihre Fans weg, sondern bekehren auch ausgemachte Tanzmuffel. Extravagante Outfits, legendäre Dance-Moves und ein extrem cooles „Glow in the Dark“-Video ganz in Neon präsentieren einen komplett neuen Look, der dieses Jahr in 365 Tage Glam verwandeln wird.Die erste Single des Glitter-Vierers ist das, was man eine Allzweckwaffe nennt: Ob als ansteckender TV-Track, schön laut aus den Boxen des nächsten CSD oder ganz oben auf der DJ-Wunschliste auf der nächsten Party: Mit „REMEMBER DISCO“, das am 23.02. offiziell erschien, rollt eine unbeschwerte neue DISCO-Welle auf uns zu, die wir uns alle definitiv verdient haben.