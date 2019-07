THE WORLD OF MUSICALS – Alle Hits in einer Show! Mit den schönsten Liedern aus „Der König der Löwen“ – jetzt im Kino und Live in Wernau und Mindelheim

Nie war es einfacher, mit nur einem Ticket die Erinnerung an all die großartigen MusicalMomente aufzufrischen - oder auch erstmals in die überwältigende Vielfalt dieses Genres einzutauchen. Lassen Sie sich für mehr als zwei Stunden in die emotionale Welt der Musicals entführen! Romantik & Drama, Gänsehaut & große Gefühle - das ist THE WORLD OF MUSICALS!