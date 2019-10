THE WORLD OF MUSICALS Alle Hits in einer Show-KINDERCHOR GESUCHT FÜR AUFFÜHRUNG IN WERNAU

Im weltbekannten Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ erzählt die Hauptfigur einer Gruppe von Kindern seine Geschichte. Passend dazu suchen wir einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse, der/die am Abend des 16. Januar die fantastische Show „A World of Musicals“ im Quadrium in Wernau unterstützt und mit uns zusammen auf der Bühne „Wie vom Traum verführt“ singt.In bunten Outfits (Hemden, T-Shirts, Hosen, etc.), passend zum Technicolor Dreamcoat, aus dem heimischen Kleiderschrank, werdet ihr Kinder diesen Abend zu einem unvergesslichen Ereignis machen.Die Texte und Noten zu „Wie vom Traum verführt“ erhaltet ihr zum Einstudieren im Vorfeld. Am Abend des Auftrittes werdet ihr das Lied vor der Show noch einmal mit unseren Künstlern proben.Haben wir euer Interesse geweckt? Wenn euer Chor oder eure Klasse aus Kindern zwischen 6 und 14 Jahren besteht und ihr keine Angst vor großen Bühnen und großem Publikum habt, dann bewerbt euch per Mail unter:melanie.hansen@resetproduction.deSchickt uns Bilder und Infos zu eurem Chor sowie (soweit vorhanden) Links zu Videos von euren Auftritten.Nur ein Chor pro Veranstaltung wird ausgewählt, also meldet Euch so schnell wie möglich. Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt!Bis Ende Oktober entscheidet unser Christmas-Kreativteam, für welchen Chor der Traum von einem LIVE-Auftritt vor großem Publikum wahr wird.Die einzigartige Musical-Gala bietet die besten Songs aus 100 Jahren Musicalgeschichte, unvergessliche Hits aus Welterfolgen wie DER KÖNIG DER LÖWEN, MAMMA MIA, CATS, EVITA, DAS PHANTOM DER OPER, LES MISERABLES, HAIR, WE WILL ROCK YOU u.v.a. in nur einer großen, abendfüllenden Show. Nie war es einfacher, mit der ganzen Familie in Erinnerungen an große Musicalmomente zu schwelgen - oder aber bisher Verpasstes neu für sich zu entdecken. Und das, ohne in die Metropolen London oder New York reisen zu müssen!Der Veranstalter „Reset Production“ aus Gera, bekannt als einer der wenigen deutschen Family Entertainment - Anbieter mit kompletten Showkonzepten aus einer Hand, setzt selbstverständlich dabei dennoch auf internationale Qualität: Die hochkarätige, bühnenerfahrene Besetzung besteht aus sechs bestens ausgebildeten nationalen und internationalen Sängerinnen und Sängern sowie einem professionellen sechsköpfige Tanzensemble. Bereits bei den vergangenen Tourneen wurde der Cast von Presse und Publikum hoch gelobt: „Stehende Ovationen!“ - „Durchweg Lob für die Leistungen der Künstler!“ - „Ein fantastischer Abend!“ - „Ein Höhepunkt nach dem anderen!“ lauteten die Schlagzeilen und Zuschauerreaktionen.Moderne LED-Bühnentechnik und originalgetreue Kostüme sorgen für das passende Ambiente, in dem die Künstler live Hits aus der Feder von Songschreibern und Komponisten wie Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber, Elton John, Pete Townshend von „The Who“, Björn Ulvaeus und Benny Anderson von „Abba“, den Musikern von „Queen“ oder Phil Collins präsentieren. Prominente Namen, deren Werke wohl noch nie zusammen in einer Show erklungen sind - doch THE WORLD OF MUSICALS hat es sich zum Ziel gesetzt, die ganze Bandbreite und Vielfalt des Genres auf die Bühne zu bringen.So wartet die Gala neben zahllosen weltbekannten Songs aus Dutzenden von Musicals auch mit einem ausgiebigen Disney-Showblock und einem Streifzug durch die bekanntesten, deutschsprachigen Produktionen auf.Romantik und Drama, Gänsehaut und große Emotionen - die „Faszination Musical“ ist seit Generationen ungebrochen, sei es auf der Bühne oder auch aktuell im Kino. Die gesamte Vielfalt dieser Kunstform live, direkt vor der Haustür und für den Preis nur eines Tickets anzubieten: Das ist das seit Jahren bundesweit erfolgreiche Konzept von THE WORLD OF MUSICALS.v.i.S.d.P. Michael Noll für Reset ProductionInformationen zum Ticketkauf: Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365/5481830 und www.worldofmusicals.deErmäßigungen Kinder von 7-12 Jahren erhalten 10,00 € Ermäßigung je Ticket. Gruppen ab zehn Personen erhalten 5,00 € Ermäßigung je Ticket. Freier Eintritt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Auswei