The Ultimate Tribute TINA – The Rock Legend Break every rule! -Live in Nürtingen

LIVE ZU ERLEBEN AM 07.02.2020



TINA Concert 72622 Nürtingen K3N - die neue Stadthalle





20:00

KARTEN GIBT ES ZU FOLGENDEN PREISEN

59,90

53,90

47,90

41,90





Tickets erhältlich bei der Nürtinger Zeitung und an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt beim Veranstalter unter 0365-5481830 und www.tinatherocklegend.de







AMERRA SMITH SPIELT TINA TURNER- EINE BIOGRAFIE









In der Rolle der Tina Turner steht sie derzeit in „What's Love Got To Do With It?” bereits in London auf der Bühne und freut sich darauf, mit “TINA – The Rock Legend” erstmals zu einer ausgedehnten Deutschlandtournee starten zu dürfen.









Zum 80. Geburtstag von Tina Turner, die 1939 als Anna Mae Bullock in Nutbush, Tennessee das Licht der Welt erblickte, gibt es jetzt ihre großen Hits nochmals live und in Farbe auf der Bühne zu sehen - in der mitreißenden Tribute Show TINA - THE ROCK LEGEND mit der stimmgewaltigen Londoner Musical-Sängerin Amarra Smith als Tina Turner.Unvergessen sind Tinas frühen Erfolge gemeinsam mit Ike Turner - absoluten Weltruhm aber erlangte sie nach der Trennung von ihm und dem Start ihrer Solokarriere mit Mega-Hits wie „Nutbush City Limits“, „Typical male“, „Simply the best“, „What´s love got to do with it?“ oder dem James Bond - Titelsong „Golden Eye“.Neben ihren sexy Outfits, der Löwenmähne und dem breiten Lachen war es vor allem immer ihre Gänsehaut erzeugende Soulstimme, die Tina Turner zu einer der größten Pop-Diven aller Zeiten machte. Über 180 Millionen verkaufte Platten, unzählige Gold- und Platinauszeichnungen sowie mehrere Grammy Awards sprechen für sich.Amarra Smith, begleitet von einer hochkarätig besetzten Liveband und einem exzellenten Tanzensemble, lässt mit ihrer fantastischen Live-Präsenz beinahe vergessen, dass man nicht der originalen Tina lauscht - die leider der Bühne vor vielen Jahren schon für immer den Rücken gekehrt hat.Wie gut also, dass TINA – THE ROCK LEGEND die Karriere dieser beeindruckenden Powerfrau und Musikikone noch einmal Revue passieren lässt. Sichern Sie sich jetzt Tickets für diese detailverliebte musikalische Verbeugung vor dem Lebenswerk Tina Turners!Lead Act Amarra SmithDie in Südlondon geborene Amarra absolvierte ihren Abschluss in Schauspiel, Film und Fernsehen an der University Of Brunel in London. Seitdem arbeitet sie professionell im Bereich der darstellenden Kunst und unterrichtet diese auch an Theatern weltweit. Amarra war in den Hauptrollen vieler Theaterstücke und Musicals zu sehen … SISTER ACT, MAGIC OF MOTOWN, SOUL LEGENDS um nur einige zu nennen. Parallel dazu dreht Amarra Commercials, die weltweit ausgestrahlt werden und steht nicht selten als Schauspielerin vor der Kamera.