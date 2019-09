The Temptations Review am 3. Oktober im Ulmer Congress Centrum „60 Jahre Motown – Platinum Hits Tour 2019“

Es ist fast 60 Jahre her, dass sich in Detroit die TEMPTATIONS (englisch: "Versuchungen") gründeten, fünf junge schwarze Sänger, die beim Plattenlabel Motown einen Vertrag bekamen. Der berühmte Motown-Sound war vor allem in den 1960ern gleichbedeutend mit populärer schwarzer Soulmusik, die Rassenschranken überwand, weil sie auch und vor allem bei weißen Teenagern beliebt war.Motown Records steht für erstklassigen Soul und Funk. Sogar unter den unzähligen Stars und Topbands, die das Label entdeckt und aufgebaut hat, wie etwas The Supremes, The Jackson 5 oder Stevie Wonder, kommt dem Vokalquintett The TEMPTATIONS eine herausragende Rolle zu. Mit ihren mehrstimmigen Arrangements voller Groove und Gefühl eroberten sie Konzertsäle sowie Diskotheken und dürfen mit Fug und Recht als die erste Boygroup der Welt gehandelt werden. So ist es nicht erstaunlich, dass ihr Sound heute in Zeiten von Retro Style und New Soul ein Revival feiert.Die Liste an Gold- und Platinauszeichnungen, sowie Grammy Awards der „Emperors of Soul“ ist schier unerschöpflich. Schon 1999 wurden die “TEMPTATIONS“ in die „Vocal Group Hall of Fame aufgenommen und gelten bis heute als die beste amerikanische Soulband aller Zeiten. Bei “THE TEMPTATIONS“ – Reunion of Legends, sind mit Glenn Leonard, der seit 1975 Ladsänger der Temptations war, sowie Joe Herndon und GC Cameron drei Mitglieder dabei, die den Sound der Temptations bereits seit langer Zeit geprägt haben und prägen. Die drei pflegen den besonderen Sound, die Leidenschaft und den distinguierten Look, kurzum jene Mischung, die die Temptations damals so berühmt gemacht hat.Bis heute wird die Musik der “TEMPTATIONS“ überall im Radio sowie in den Diskotheken gespielt. Ihr Motown Sound ist aktueller denn je. Retro Style, New Soul, Funk und Disco Groove hat die Charts erobert, doch die Wurzeln dieses Trends führen aber zurück zu “THE TEMPTATIONS“.Freuen Sie sich auf einen unvergleichlichen Konzertabend mit den unvergesslichen Hits der TEMPTATIONS.Karten für dieses Konzert gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop sowie am Veranstaltungstag ab 18 Uhr an der Abendkasse. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.