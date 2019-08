The Spirit of Woodstock – 50 Jahre Love, Peace & Music - Eines der faszinierendsten Ereignisse der Musikgeschichte wird 50 Jahre jung. -Frühbucherkonditionen

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Creedance Clearwater Revival oder Crosby, Stills, Nash & Young prägten 1969 ein Festival, das Geschichte schrieb und zum Synonym für eine ganze Ära wurde. Die einzigartige Tribute Show THE SPIRIT OF WOODSTOCK verbeugt sich vor diesen Musiklegenden - und lässt den HippieSpirit des „Summer of ´69“ wieder lebendig werden.Am 11.03.2020 sind wir in der Nordschwabenhalle in Höchstädt zu Gast. Bis einschließlich 15.09.2019 gibt es 15% Frühbucherrabatt auf alle Tickets.Eine exzellent besetzte Liveband und fantastische Sängerinnen und Sänger - darunter Michael Holderbusch als Joe Cocker (bekannt aus „Das Supertalent“) - sorgen mit authentischem Retro-Sound für Gänsehaut. Auf die Musik abgestimmte Videos, Visuals und Moderationen versetzen Sie zurück in eine hochemotionale Zeit, in der das Motto „make love, not war“ um die Welt ging. Highlights sind u.a. auch Zeitzeugen-Interviews und original Bilder von 1969.Willkommen zu THE SPIRIT OF WOODSTOCK - der pulsierenden Musik Revue, die das Gefühl von Love, Peace & Rock´n´Roll feiert!Tickets erhalten Sie bei der Otto Bezikofer GmbH, im Bürgerbüro Dillingen und an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365-5481830 und www.spiritofwoodstock.de