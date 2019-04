The Sands Family - Songs From The North Of Ireland-Live im Ulmer Stadthaus

Am Samstag, 11.05.2019, ist die irisch Folk-Band The Sands Family mit ihren Songs From The North Of Ireland zu Gast im Stadthaus in Ulm. Um 20. 00 Uhr



Das große Spektrum reicht dabei von intimen Folkclubs bis zu illustren Auftrittsorten wie der New Yorker Carnegie Hall, der Royal Albert Hall in London, dem Olympiastadion in Moskau, dem „Festival des politischen Liedes“ in Berlin, oder dem „Bardentreffen“ in Nürnberg. Darüber haben die ‚Sands‘ entscheidend dazu beigetragen, dass traditionelle irische Musik auch hierzulande so viele Liebhaber gefunden hat. Schon seit 1974 (!) sind die vier Geschwister Anne (Gesang, Bodhrán), Ben (Gesang, Mandoline, Gitarre, Tin Whistle), Colum (Gesang, Fiddle, Gitarre, Concertina, Kontrabass) und Tommy Sands (Gesang, Gitarre, Banjo, Tin Whistle) regelmäßig in Deutschland unterwegs. Die Einzigartigkeit bzw. Besonderheit der Sands Family, die sie auch von vielen anderen Bands des Genres unterschiedet, ist dabei, nicht nur traditionelle Songs und Melodien zu interpretieren, sondern die typischen Elemente der irischen Musik mit zeitgemäßen, d.h. auch mit politischen, gesellschafts- und sozialkritischen Texten, zu verbinden. Als engagierte Künstler „die mit ihren politischen Songs Irish-Folk-Geschichte schrieben“ (DIE ZEIT), waren sie dadurch Jahrzehnte als Chronisten in die politische Situation Nordirlands (den nun stattfindenden Friedensprozess nicht zu vergessen) involviert . So entstanden Songs und Balladen, die - wie "There Were Roses" oder "Daughters And Sons" - zu Klassikern geworden sind und selbst in deutsche Schulbücher aufgenommen wurden .Besonders hervorzuheben ist dabei Tommy Sands, der nicht nur der Hauptsongschreiber der Gruppe ist, sondern der auch als einer der bedeutendsten irischen Songwriter gilt. Er war ein enger Freund Pete Seegers (+ 2014), trat zu dessen neunzigstem Geburtstag vor achtzehntausend Menschen in New York auf und war auch an dem Tribute to Pete Seeger-Album „Where have all the Flowers gone“ beteiligt. Mit dabei waren u.a. auch Joan Baez und Bruce Stringsteen, mit denen er auch schon solo auftrat .Live überzeugen alle vier durch meisterhafte Instrumentalkunst, perfekten Harmoniegesang, eine enorme, sehr sympathische Bühnenpräsenz und als wunderbare, humorvolle Geschichtenerzähler. Wesentlich ist zudem die Fähigkeit der Sands Family ihrem Publikum ein Stück Wärme und Menschlichkeit zu vermitteln.Eintrittskarten erhalten Sie bei der SÜDWEST PRESSE, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshop