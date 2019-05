THE KILKENNYS Live-Premiere: Irlands beliebteste Folk Band präsentiert neues Album zuerst deutschen Fans! -Zusatzkonzert im Ulmer Zelt

Ein Zusatzkonzert findet am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt) um 20.00 Uhr statt. Ihr Konzert am 29. Mai ist ja bereits ausverkauft!



Das für diesen Abend geplante Konzert mit der Künstlerin ELIF musste krankheitsbedingt abgesagt werden.







Karten für den Zusatztermin gibt es ab morgen (22. Mai) am Kartenwagen (nördlicher Münsterplatz) und online unter www.ulmerzelt.de.

Mit furiosen Konzerten, die die traditionelle irische Folk- und Songwriter-Kunst in die heutige Zeit katapultieren und regelmäßig zu Happenings für Künstler und Publikum werden lassen, hat sich das irische Quartett in den vergangenen zehn Jahren neben jeder Menge Auszeichnungen vor allem einen exzellenten Ruf in Europa und den USA erspielt, der sowohl eingeschworene Fans traditioneller irischer Musik als auch jede Menge junge Menschen in die Konzerte lockt. Der internationale Erfolg der Kilkennys wirkt sich inzwischen sogar auf die irische Tourismus- und Konzertlandschaft aus: Zahlreiche Fans aus aller Welt buchen nach einer Kilkennys Show eine Irland-Reise – inklusive Kilkennys Konzert, versteht sich: Denn für viele ist es das Maß aller Dinge, das Quartett in seiner Heimat erleben zu können! Deutlich wird in jedem Fall, dass die Beziehung zwischen der Band und ihren Fans eine ganz besondere ist.Eine der ersten und innigsten Verbindungen abseits der Heimat haben The Kilkennys mit ihren deutschen Fans. Deshalb freuen wir uns sehr, dass die Band ihr neues Album, das im Juni 2018 erscheint, live zuallererst im Rahmen einer Deutschland Tour vorstellt!