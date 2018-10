The Kelly Family schieben die Veröffentlichung von "We Got Love - Live At Loreley und kündigen grosse Deutschlandtournee an-Alle Termine im Bericht

DER VERÖFFENTLICHUNGSTERMIN DES WERKES WURDE AUF DEN 16.11.2018 Verschoben

Ihr vorläufiges Finale feierte die Sensationstour auf der Freilichtbühne Loreley am 24. und 25. August 2018, als die Band an den für sie geschichtsträchtigen Ort zurückkehrte. Zusammen mit fast 30.000 Fans ließen sie tief bewegt Erinnerungen an 1995 aufleben, als die irische Band dort eins ihrer legendärsten Freiluftkonzerte der „Over The Hump“-Ära gab. Als perfekte Ergänzung zum 2017er Live-Release, der die ersten Comeback-Hallenshows dokumentiert, fängt „WE GOT LOVE – LIVE AT LORELEY“ mit einer um viele neue Hits und Überraschungen erweiterten Setlist das überwältigende Open-Air-Gefühl auf dieser historischen KELLY-Livebühne ein – und für die Ewigkeit fest.Neben den weltbekannten Singles, ist das Tracklisting des neuen Releases auch für langjährige Fans ein echter Schatz: Emotionale Coverversionen von Klassikern wie „Let It Be“ und „The Rose“ sind genauso zu entdecken wie liebgewonnene Traditionals wie „Let My People Go“ oder „Sick Man“ – allesamt Songs, die auch schon 1995 Teil der Loreleyshow waren und damit spannende Updates der damaligen Fassungen darstellen. Aber auch Raritäten wie das spanische „Madre Tan Hermosa“ finden sich Seite an Seite mit ganz aktuellen KELLY-Hits wie „Nanana“ und „Brothers And Sisters“. Wer also das ultimative Flair dieser herausragenden Live-Band für Zuhause sucht und gleichzeitig auf eine Zeitreise durch das gesamte Werk der THE KELLY FAMILY gehen möchte, kommt an „WE GOT LOVE – LIVE AT LORELEY“ nicht vorbei. Sahnehäubchen der DVD und Blu-Ray-Formate sind das sehr persönliche Making-of-Material der Shows sowie die hautnah festgehaltene Verleihung der 5-fach Goldawards für „WE GOT LOVE“ live auf der Loreley-Bühne. „WE GOT LOVE – LIVE AT LORELEY“ erscheint als Doppel-CD, Doppel-DVD, Blu-Ray und Deluxe-Edition mit zwei CDs und zwei DVDs sowie in einer streng limitierten Fanbox in Bus-Optik mit den Ton- und Bildtonträgern der Deluxe-Edition, Turnbeutel, Magnet-Set, Postkarten und – als ganz besonderes Geschenk: „The Kelly Family – Live At Loreley 1995“. Der Konzertmitschnitt von 1995 wurde neu aufbereitet und erscheint damit als Teil der limitierten Fanbox erstmalig als DVD im Handel!Live-Daten 2019:30.05.19 Füssen - Barockgarten am Festspielhaus /31.05.19 Erfurt – Domplatz /01.06.19 Berlin – Waldbühne Berlin /15.06.19 Mönchengladbach – SparkassenPark Mönchengladbach/ 16.06.19 Heilbronn – Wertwiesenpark /23.06.19, Uelzen – Almased Arena /22.11.19 Köln – Lanxess Arena /23.11.19. Mannheim – SAP Arena /24.11.19 Frankfurt a.M. – Festhalle /27.11.19 Braunschweig – Volkswagen Halle /28.11.19 Magdeburg – GETEC-Arena /29.11.19 Leipzig – Arena /01.12.19 Kiel – Sparkassen Arena /05.12.19 Hannover – TUI Arena /06.12.19 Chemnitz – Messe /07.12.19 Berlin – Mercedes Benz Arena /12.12.19 Bremen – ÖVB-Arena /13.12.19 Schwerin – Sport- und Kongresshalle /14.12.19 Hamburg – Barclaycard Arena /19.12.19 Wien – Wiener Stadthalle /20.12.19 München – Olympiahalle /21.12.19 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle /22.12.19 Zürich – Hallenstadion /26.12.19 Oberhausen – König Pilsener Arena /28.12.19 Dortmund – Westfalenhalle