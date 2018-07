THE ISLAND – eine einzigartige und exklusive Erfahrung für Freunde elektronischer Musik!

THE ISLAND ist nicht einfach ein Festival, eine Party oder Urlaub. Es ist viel einzigartiger, viel exklusiver und vor allem viel intensiver! Man nehme eine Inselperle in der kroatischen Adria und verwandelt sie für eine Woche in einen paradiesischen Mix aus Festival, Wellness, Urlaub und Ekstase. Man schläft in High-End Zelten und ravt am Meer, im Amphitheater, im Pinienwald und am Pool zu den Klängen der Adana Twins, Animal Trainer, Bebetta, Dirty Doering, Dominik Eulberg, Kollektiv Turmstraße, Magdalena, Magit Cacoon, Marco Resmann, Oliver Koletzki, Sascha Braemer, Super Flu, Tiefschwarz und vielen anderen.

Vom 3. bis zum 8. September 2018 kann dieser Traum für 700 glückliche Menschen Wirklichkeit werden.Wenn man von Sibenik kommend aufs Meer hinaus segelt, taucht aus dem Nichts, wie einem James Bond Film entsprungen, Obonjan auf. Eine Insel oder besser eine Adriaperle, die bedeckt mit Pinien und Olivenbäumen, nur sechs Kilometer vom Festland entfernt ist und auch von den Flughäfen in Split und Zadar auf kurzem Wege zu erreichen ist. Die Trauminsel hat eine Länge von 1,8 Kilometern, eine Breite von ca. 600 Metern und bietet alles, was man zum glücklich sein braucht!Das THE ISLAND Festival ist etwas noch nie Dagewesenes. Es bietet den Teilnehmern den perfekten Mix aus Musik, Natur, Wellness und Kultur. Mit maximal 700 gleichgesinnten, toleranten und weltoffenen Menschen auf der kleinen Insel zu feiern, ist fürwahr ein Traum! Vier atemberaubende Orte auf der Insel sind Schauplatz des Programms, das immer erst gegen Nachmittag startet. Damit auf jedem Floor die maximale Energie zu spüren ist, wird auch immer nur ein Floor bespielt. Die DJs wandern zusammen mit den Besuchern quer über die Insel. Mal geht es am Strand los, danach wird im schattigen Wald gerockt und den Sonnenuntergang kann man perfekt am Pool bei einem „Sundowner“ Set genießen, bevor es zum großen Finale ins Amphitheater geht!Die Gründer von Obonjan bezeichnen THE ISLAND übrigens als “an eclectic hotbed of sounds and spinners“! Auf der Insel gibt es vier Street Food Stationen, vegetarisches Frühstück, zwei großartige Restaurants, vier wunderschöne und intime Open Air Performance Areas von denen eine ein altes Amphitheater am Meer ist! Der majestätische Pool auf der einzigen Anhöhe bietet einen atemberaubenden Ausblick und neben dem Clubbing gibt es Freizeitaktivitäten wie Meditation für Körper und Geist, Wellness Angebote und tägliche Yoga Sessions. Wer wider Erwarten dann doch mal was ganz anderes sehen will, findet um die Ecke die Inselgruppe der Kornaten, die wunderschöne Altstadt von Sibenik oder auch den weltweit bekannten Krka Nationalpark. Ausflüge werden gerne über die Veranstalter von THE ISLAND vermittelt!THE ISLAND kann man über die folgende Seite buchen:Weitere Informationen zu THE ISLAND gibt es auf Instagram unter @theislandfestival und über die Facebook-Fanpage: https://www.facebook.com/TheIslandFestival.Officia... oder der Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/the.island.kroatie...