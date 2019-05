THE ISLAND – a Raver´s Paradise 700 Freunde - 30 DJs - eine einzigartige Festival-Erfahrung in einem wahren Urlaubsparadies!

THE ISLAND bietet den perfekten Mix aus Musik, Natur, Wellness und Kultur. Es gibt so viele Festivals, so viele Clubs, es gibt Rave Cruises zur See und in der Luft, aber 6 Tage und 5 Nächte auf einer Privatinsel, mit maximal 700 gleichgesinnten, toleranten und weltoffenen Menschen ein eigenes kleines Festival zu feiern, ist ein einzigartiger Traum! Vom 2. bis zum 7. September 2019 kann dieser Traum für 700 glückliche Menschen Wirklichkeit werden.Wenn man von Sibenik kommend aufs Meer hinaus segelt, taucht aus dem Nichts, wie einem James Bond Film entsprungen, Obonjan auf. Eine Insel oder besser eine Adriaperle, die bedeckt mit Pinien und Olivenbäumen, nur sechs Kilometer vom Festland entfernt ist und auch von den Flughäfen in Split und Zadar auf kurzem Wege zu erreichen ist. Die Trauminsel hat eine Länge von 1,8 Kilometern, eine Breite von ca. 600 Metern und bietet alles, was man zum glücklich sein braucht!2 großartige Restaurants (Seafood, Steaks, Thai) und 2 köstliche Streetfood Stationen (Pizza & indische Curries)4 wunderschöne Open Air Bühnen, von denen die Hauptbühne ein Amphitheater am Meer istEinen majestätischen Pool auf der einzigen Anhöhe, von dem aus man einen traumhaften Ausblick genießtEin MeditationszentrumEin Yoga ZentrumWunderschöne “high end” Zelte, die inmitten von Pinienwäldern am Meer aufgereiht sind.An atemberaubenden Orten der Insel befinden sich die Bühnen für das Festival-Programm, das im Übrigen immer erst gegen abends losgeht. Um die maximale Energie von 700 Leuten zu entfachen, wird immer nur eine Bühne bespielt. Nachmittags spielen die Resident DJs chilligen Sound am East Harbour Strand oder am West Harbour zum Sonnenuntergang. Danach kann man entspannt in den Restaurants dinieren. Zu den großen Shows geht es dann ins Amphitheater.Folgende Stages bieten die perfekten Surroundings für eklektische Sets:East Harbour Stage: Direkt am azurblauen Meer, Terrassenartig angelegt! Tanzen, Schwimmen oder auch Cocktails auf einem der Daybeds genießen. Was will man mehr?West Harbour Stage: Die Neuentdeckung des letzten Jahres auf einem alten Bootsanleger direkt mit Blick auf den Sonnenuntergang!Pool Stage: Hoch über der Insel liegt ein majestätischer Pool mit olympischen Ausmaßen. Der perfekte Ort für ein Sundowner Set!Amphitheatre Stage: Wie aus einem Film über die alten Römer entsprungen, liegt diese einzigartige Bühne direkt am Meer. Der perfekte Ort für die große Abfahrt nach Sonnenuntergang!Die Gründer von Obonjan bezeichnen THE ISLAND übrigens als “an eclectic hotbed of sounds and spinners“! Zu der einzigartigen Atmosphäre des Inselfestivals kommt ein Line Up, das sich sehen lassen kann. Neben alten, liebgewonnenen Bekannten aus dem letzten Jahr wie Dirty Doering, Animal Trainer und Oliver Koletzki kommen einige neue Gesichter wie Patrice Bäumel und BOg dazu. Als besonderes Highlight liefert Innervisions Mastermind ÂME ein ALL NIGHT LONG Set.THE ISLAND kann man über die folgende Seite buchen:Weitere Informationen zu THE ISLAND gibt es auf Instagram unter @theislandfestival und über die Facebook-Fanpage: https://www.facebook.com/TheIslandFestival.Officia... oder der Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/the.island.kroatie...