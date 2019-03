The Illusionists kommen im Juni direkt vom Broadway nach Deutschland

Nach all diesen Zuschauerrekorden auf der ganzen Welt kommt The Illusionists, die erfolgreichste Zaubershow der Broadwaygeschichte, nach Deutschland. Lassen Sie sich verzaubern: vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2019 in der Arena Leipzig, vom 7. bis 9. Juni 2019 in der Grugahalle in Essen und vom 12. bis 16. Juni 2019 in der Verti Music Hall in Berlin.In diesem umwerfenden Spektakel stehen die Talente der unglaublichsten Zauberkünstler der Welt im Rampenlicht - Luis De Matos (der Meistermagier), James More (der Täuscher), Enzo (der Unvergessliche), Andrew Basso (der Entfesselungskünstler), Yu Ho-Jin (der Manipulator), Kevin James (der Erfinder) und Sos & Victoria (die Verwandlungskünstler).Zusammen haben diese Künstler weltweit schon Millionen Zuschauer begeistert – und jetzt haben Sie die einmalige Gelegenheit all diese Zauberstars in einer Show zu sehen. Werden Sie Zeuge atemberaubender Illusionen, sehen Sie wie die Magier die Gedanken anderer lesen, federleicht in der Luft schweben oder sich einfach in Luft auflösen.The Illusionists: Die Broadwayshow beeindruckt Zuschauer jeden Alters mit einer faszinierenden Mischung aus den verblüffendsten undunglaublichsten Dingen, die Sie je auf einer Bühne sehen werden.„Houdini mal sieben …”The Wrap (USA)„Allein die ersten fünf Minuten sind die Eintrittskarte wert.”Blackpool Gazette (GB)„Sehen Sie das Unmögliche. The Illusionists übertreffen jede Erwartung.”Nottingham Post (GB)