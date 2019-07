THE CHAINSMOKERS - das US Duo veröffentlicht einen neuen Song

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Nach „Who Do You Love“ (featuring 5 Seconds Of Summer), „Kills You Slowly“ und „Do You Mean“ (feat. Ty Dolla $ign & bülow) erscheint mit „Takeaway“ nun Song Nummer fünf, der diesmal in einer Kollaboration mit dem US-amerikanischen Musiker, DJ und Produzenten ILLENIUM und dem kanadische Shootingstar Lennon Stella entstand.Für ILLENIUM ist es nicht das erste berufliche Zusammentreffen mit Andrew Taggart und Alexander Pall – 2016 remixte er den Chainsmokers-Hit „Don't Let Me Down“. Seine eigenen Songs (u.a. „Feel Good“ feat. Daya) und Remixe verzeichnen derweil mehr als eine Milliarde Spotify-Streams. Vor Kurzem besuchten die Chainsmokers wieder einmal Deutschland, um bei den größten Electronic-Festivals (Airbeat One Festival und Parookaville) aufzutreten.