The Cemical Brothers- Surrender: 20 Anniversary Reissue-Nominiert für den Grammy 2020

The Chemical Brothers freuen sich, heute die 20jährige Jubiläums-Version ihres 1999er Albums „Surrender“ zu veröffentlichen. Die Deluxe Version wird in Form eines Box-Sets mit 3CDs oder 4 Vinyl erhältlich sein – jeweils einschließlich DVD, Buch und 4 Kunstdrucken.Als “Surrender” im Sommer 1999 in die Läden kam, hatten The Chemical Brothers bereits ihren eigenen Mythos kreiert. Vorausgegangen war die Single “Hey Boy Hey Girl” , diese wurde in kürzester Zeit zur Hymne der Clubszene – und das weltweit!“Surrender” hatte allerdings weit mehr als nur gute Tracks zu bieten, wie „The Sunshine Underground“ – dem Herzstück des Albums. Vokalisten wie Bernard Sumner, Hope Sandoval, Jonathan Donahue und Noel Gallagher wurden in die Songs der Band eingebaut, weniger in Form von Gastsängern, mehr als Bestandteile eines Soundsystems. The Chemical Brothers boten zudem ein volles, visuelles Spektrum – daui hat Kate Gibbs halluzinatorisches Artwork einen großen Teil beigetragen.“Surrender” wurde 1999 bei den Q-Awards zum ‘Album of the Year’ gekürt, ein Jahr später gewannen The Chemical Brothers den Award als ‘Best Dance Act’ bei den Brit Awards. Es folgte ein Auftritt als Headliner der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival, ein legendärer Auftritt (das war kurz bevor der Zaun um das Festivalgelände aufgrund des großen Andrangs förmlich explodiert ist).Die Anniversary Version in der Deluxe-Ausgabe enthält 11 Tracks mit zwei zusätzlichen CD mit unveröffentlichten Titeln und einer DVD, die u.a. Live-Footage enthält, gefilmt von der BBC beim Glastonbury Festival 2000, das seit der Live-Ausstrahlungen nicht mehr gezeigt wurde. Im Package enthalten ist außerdem ein exklusives Buch mit Liner Notes von Jon Savage, Alexis Petridis und Adam Smith mit dem die Band bereits sehr lange zusammenarbeitet und weiteren Beiträgen von Musikern und Testimonials, die mit der Band vertraut sind. Des Weiteren inkludiert sind einige Drucke des Original Artworks von Kate Gibb. Das ist die allererste Veröffentlichung der Chemical Brothers, die dieses deluxe Ausstattung und Wiederauflage erfährt.Grammy-Nominierungen für die Awards am 26. Januar 2020Best Dance Recording GOT TO KEEP ONBest Dance/ Electronic Album NO GEOGRAPHYBEST MUSIC VIDEO We've Got To TryBisher 4 gewonnen mit 14 Nominierungen.CD BOX:Disc 1 - Surrender1. Music Response2. Under The Influence3. Out Of Control (featuring Bernard Sumner)4. Orange Wedge5. Let Forever Be (featuring Noel Gallagher)6. The Sunshine Underground7. Asleep From Day (featuring Hope Sandoval)8. Got Glint?9. Hey Boy Hey Girl10. Surrender11. Dream On (featuring Jonathan Donahue)Disc 2 - The Secret Psychedelic Mixes1. Hey Boy Hey Girl2. Let Forever Be3. Out Of Control (21 Minutes Of Madness Mix)4. Flashback5. Dream OnDisc 3 - B sides und Remixes curated by The Chemical Brothers1. Flashback2. Scale3. The Diamond Sky4. Studio K5. Power Move6. Enjoyed7. Electronic Battle Weapon 48. Out Of Control (Sasha Club Mix)9. Music: Response (Gentleman Thief Mix)10. Music: Response (Futureshock Main Response)11. Hey Boy Hey Girl (Soulwax Remix)12. Hey Boy Hey Girl (KiNK Remix)cleardot.gifDisc 4 - DVD mit remastered Videos von “Hey Boy Hey Girl” (Dom & Nic), “Let Forever Be” (Michel Gondry) “Out Of Control” (Wiz) und Live At Glastonbury 2000 (featuring “Hey Boy Hey Girl”, “Music: Response”, “Block Rockin’ Beats”, “Song To The Siren”, “Under The Influence”, “Leave Home” und “The Private Psychedelic Reel”).VINYL BOXDisc: 11. Music: Response2. Under The Influence3. Out Of Control4. Orange Wedge5. Let Forever BeDisc: 21. The Sunshine Underground2. Asleep From Day3. Got Glint?4. Hey Boy Hey Girl5. Surrender6. Dream OnDisc: 31. Hey Boy Hey Girl2. Let Forever Be3. Flashback4. Dream on5. Out Of Control (21 Minutes Of Madness Mix)Disc: 41. Flash back2. Studio K3. Enjoyed4. Out Of Control (Sasha Club Mix)5. Hey Boy Hey Girl (Soulwax Remix)Disc 5 - DVD mit remastered Videos von “Hey Boy Hey Girl” (Dom & Nic), “Let Forever Be” (Michel Gondry), “Out Of Control” (Wiz) und Live At Glastonbury 2000 (mit “Hey Boy Hey Girl”, “Music: Response”, “Block Rockin’ Beats”, “Song To The Siren”, “Under The Influence”, “Leave Home” und “The Private Psychedelic Reel”).