The Black Eyed Peas kommen zur BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition nach Düsseldorf

THE BLACK EYED PEAS feiern ihr Comeback und verkünden am heutigen Tage, dass sie startend mit dem 27. Oktober in London zum ersten Mal nach acht Jahren wieder in der originalen Besetzung in Europa auftreten. Am 18. November werden sie den gigantischen Tourabschluss bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition in Düsseldorf zelebrieren.

Mit THE BLACK EYED PEAS stößt eine Band ins Line Up der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition, die mit ihrem Album „Elephunk“ im Jahr 2003 ihren internationalen Durchbruch hatte, weltweite Nr. 1 Hits wie „Where Is The Love“, „Shut Up“, „I Got A Feeling“, „Meet Me Half Way“ raushaute, bisher 76 Millionen Tonträger verkauft hat und ganze sechs Grammys gewann. Erstmals begrüßen wir THE BLACK EYED PEAS beim BigCityBeats WORLD CLUB DOME und freuen uns auf das phänomenale Tourfinale bei der Winter Edition in Düsseldorf.Am 16., 17. und 18. November 2018 transformiert sich die Winter Ausgabe des BigCityBeats WORLD CLUB DOME zum ersten Winter Festival seiner Art, wenn die ESPRIT arena Düsseldorf und ihre Außenbereiche für drei Tage in den „größten Club der Welt“ umgebaut wird. Das BigCityBeats Winter Wonderland mit DJ-Areas auf Eisbahnen und in Iglu-Landschaften wird zur ersten Zeitmaschine der Clubgeschichte. Die spektakulärsten Artists der letzten Jahre werden die Besucher auf eine phantastische Reise durch die elektronische Musik mitnehmen. Künstler die eng verwoben mit der Geschichte der BigCityBeats sind oder jetzt ein Teil derer werden müssen. Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello und The Chainsmokers sind als First Four Artists bekanntgegeben worden.Um sich schon mal richtig auf das THE BLACK EYED PEAS Happening bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition einstimmen zu können, ist heute eine explosive neue Single samt provokativen Video mit dem Titel "Get It" veröffentlicht worden. Das Video fördert das Bewusstsein und die Maßnahmen zur Reform der Polizeigewalt und der Immigration. "Get It" folgt auf die zwei zuvor veröffentlichten, politisch aufgeladenen Singles und Visuals von "Street Livin '" und The "RING THE ALARM pt.1, pt.2, pt.3".Tickets für die THE BLACK EYED PEAS Tour sind jetzt verfügbar. Limitierte Tagestickets für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition gibt es ab Mittwoch (11.07.2018) 10.00 Uhr mittels Vorabregistrierung unter folgendem Link:Short Facts:16. / 17. / 18. November 2018BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter EditionESPRIT arena DüsseldorfInfos auf: http://www.facebook.com/worldclubdome und http://www.worldclubdome.com