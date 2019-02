THE BETA MACHINE - Albumankündigung und erste Single "Embers"

Records (dem Label von Andy Gould) und Universal Music. Schon heute legen McJunkins & Co. mit „Embers“ ihre erste Single vor, die ab sofort als Stream verfügbar ist undobendrein bei Albumvorbestellungen als Instant-Download fungiert. Zeitgleich mit der Ankündigung des Longplayers, der insgesamt 10 Songs vereint und als CD, Download sowie als farbige LP („rotes, durchsichtiges Vinyl mit schwarzen Rauchschlieren“!) erscheinen wird, kündigten The Beta Machine auch ihre erste große Tournee an, die sie noch in diesem Jahr quer durchNordamerika und Europa führen wird.Tracklist „Intruder“:1. „Embers“2. „Your Enemy“3. „Precious Design“4. „Someday“5. „Palindrome“6. „Ghosts“7. „Bones“8. „The Fall“9. „Intruder“10. „Bleed For You“