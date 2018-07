Syrgensteiner Sommer-Serenade, Open Air

Die VHS Syrgenstein lädt am Samstag, 28. Juli 2018 zur Sommer-Serenade in den Garten hinter der Bachtal-Grundschule in Syrgenstein. Zwei hochkarätige Ensembles aus dem Landkreis Dillingen versprechen einen beeindruckenden Abend unter freiem Himmel. Das "Lanzinger Trio" eröffnet mit seinem neuen Tour-Programm, der "Welt Raum Volks Musik". Danach entführt "Concerto Latino" in die Welt von Tango, Bossa und Samba. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Foyer der Bachtalhalle statt. Der Eintritt wird mit dem Spendenkorb eingesammelt. Beginn ist um 20:30 Uhr.Mehr Info: