SUZI QUATRO Neues Album No Control am 29. März 2019 -Erste Single und Video ‘No Soul/No Control’ ab heute-Tournee ab April

Suzi Quatro sagt über die erste Single: "So, here is my first single, NO SOUL/NO CONTROL, from my new album NO CONTROL. You may get the idea the word 'control' is very important . It is. I am in control. The song is organic, the sessions were organic, the album is organic, the video is organic. Everything just happened naturally. Kudo's to my son Richard. Real music, made by a real artist who has been around the block and back again. 55 years after all!! I am so proud of this project, I have come back 'home where I belong'."Das neue Album "No Control" erscheint über SPV/Steamhammer am 29. März 2019 als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream: https://SuziQuatro.lnk.to/NoControl 24.04. Berlin - Friedrichstadt Palast30.04. Schopfheim - Stadthalle06.05. Hamburg - Laeiszhalle11.05. Bremen - Metropol Theater12.05. Neuruppin - Kultur-Kirche14.05. Rostock - Stadthalle15.05. Hannover - Theater am Aegi29.05. München - Circus Krone30.05. Frankfurt - Alte Oper27.07. CH-Fahrwangen - Open Air30.08. Plauen - Parktheater31.08. Thale - Bergtheater01.09. Kranichfeld - Freilichtbühne Niederburg22.09. Leipzig - Gewandhaus28.09. Dortmund - Westfallenhalle 3A01.10. Reutlingen - Stadthalle02.10. Kassel - Stadthalle04.10. Wuppertal - Stadthalle05.10. Osnabrück - Osnabrückhalle07.12. Heilbronn - Harmonie13.12. Dresden - Kulturpalast14.12. Jena - Sparkassen Arena15.12. Nürnberg - LöwensaalSUZI QUATRO live 202026.02. AT-Wien - Stadthalle F