Susanne Brantl & Michael Schlenger Mein Leben & Ich - Haben Sie Ihres im Griff, dann bringen Sie‘s mit!! -Live im Parktheater im Kurhaus in Augsburg/ Göggingen-Tickets gibt es im Vorverkauf

Eine Frau begegnet – sehr zu ihrer Überraschung – ihrem Leben. Das ist nun gar nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat: Sorgenvoll, nicht sonderlich groß und – Tenor. Und ja, ein Mann.Alles sehr seltsam, aber man muss es nehmen, wie es eben kommt. Wann und warum kommt es eigentlich? Also das Leben. Kann man es ändern? Einfach vor der Tür stehen lassen? Ein neues beginnen? Oder ein zweites? Und nochmal: Wieso und warum und überhaupt kann man seinem Leben begegnen …?Susanne Brantl, feste Größe der bayerischen Theater- und Fernsehlandschaft, entdeckt gemeinsam mit Michael Schlenger, aus TV- und Festspielproduktionen dem deutschen Publikum gut bekannt, ein Geheimnis … eines, das Wirklichkeit und Traumwelt ineinanderfließen lässt. Eines, das jeder von uns einmal entdecken wird. Dafür gehen Michael & Susanne auf die Reise ans Ende der Welt ...Dabei kommen sowohl Werke von Johann Sebastian Bach als auch von Billy Joel, Georg Kreisler, Tom Waits oder Marius Müller-Westernhagen zu Gehör. Treffsicher begleitet werden Susanne Brantl und Michael Schlenger von Anton Waas (Klavier), Ludwig Hahn (Violine) und Alex Haas (Kontrabass).Ein Abend mit pointierten Texten und musikalischen Highlights, an dem ein existenzielles Thema mit dramatischer Färbung humorvoll, unterhaltsam, bewegend und versöhnlich dargeboten wird. Ein guter Moment, das Leben zu überdenken ...