Supertramp Legende kommt zu einem Konzert nach Deutschland-40 Jahre „Breakfast in America“-Welttournee SUPERTRAMP’S ROGER HODGSON 2019 live in Düsseldorf!-Vorverkauf startet Morgen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

mit seinen Hits wie „The Logical Song“, „Take the Long Way Back Home“, „Give a Little Bit“, „Dreamer“ und „It’s Raining Again“ rocken.Der Vorverkauf für das Konzert von Supertramp‘s Roger Hodgson in Düsseldorf beginnt am Freitag, 1. Februar, um 10:00 Uhr im exklusiven Presale auf www.eventim.de. Der allgemeine Verkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.) beginnt am Montag, 4. Februar, um 10:00 Uhr.Vor 50 Jahren hat Roger Hodgson Supertramp gegründet und der Band mit seinen mittlerweile zu Popklassikern avancierten Songs zu Weltruhm und über 60 Millionen verkauften Alben verholfen. Seit seinem Ausstieg 1983 feiert er seine Erfolge als Solo-Künstler und tritt zur großen Freude seiner Fans nach längerer Pause vor der Jahrtausendwende wieder mit seinem Solo-Programm auf. „Ein Abend mit Roger Hodgson wird ihre Messlatte für Konzertbesuche anheben“, schwärmt die Huffington Post und David Wild vom Rolling Stone war nach einem Konzert beinahe sprachlos: „Ich dachte all die Jahre ich wäre Supertramp-Fan, wo ich doch eigentlich ein Roger-Hodgson-Fan war und bin. Was für eine Show! WOW ist alles was ich dazu sagen kann!“Neben seinen Supertramp-Klassikern präsentiert Roger Hodgson in Düsseldorf auch neuere Songs und Hits aus seiner Solo-Karriere und Fan-Lieblinge wie „In Jeopardy“, „Had a Dream“ und „Only Because of You“ live. Zum 40. Jubiläum von „Breakfast in America“ darf sich seine riesige Fan-Gemeinde auf eine Welttournee des charismatischen Stars freuen, der mit einer unvergesslichen Show im November gemeinsam mit seiner vierköpfigen Band auch exklusiv in Düsseldorf zu Gast ist.