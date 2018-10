Superstar Tiësto kommt nach Rostock – Electric Sea wird zum 2-Tages-Festival

Jetzt kommt der niederländische Megastar zu seinem ersten Gig nach Rostock. Und mit ihm wird das Electric Sea Festival zum 2-Tages-Spektakel. Nachdem mit Neelix und Blasterjaxx die ersten Headliner für den 8. Dezember 2018 in der HanseMesse verkündet wurden, ist Tiësto der Headliner für den Freitag, den 7. Dezember 2018. Und ein weiterer Kracher steht für den Opening Tag des Electric Sea Festivals fest. Dynoro, der Newcomer des Jahres, der mit „In My Mind“ im featuring mit Gigi D’Agostini seit Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts steht und alle Radioplaylisten anführt, legt ebenfalls auf.Schon zum vierten Mal versprüht Electric Sea einen Hauch vom Festival-Feeling der Airbeat One an der Ostsee. Als 2-Tages-Event steigt der Hauch ins Unermessliche zumal mit Tiësto auch einer der DJ-Superstars von Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival kommt. Wenn der größte DJ aller Zeiten an die Turntables tritt, ist das Feuer in der Hansemesse entfacht und lässt die Eisschollen in der Ostsee schmelzen. Und mit Sicherheit wird er dort auch seine aktuelle „Jacky Chan“ auflegen, die bereits in über 10 Ländern in den Top 10 ist.Für den Samstag ist soeben noch MATTN bestätigt worden. Die schöne DJane aus Belgien ist für ihre elektrisierenden Sets bekannt und wird die Menge in der Hansemesse bezirzen.Tickets für das zweitägige Electric Sea Festival gibt es ab 59,00 Euro zuzüglich Gebühren (Vorverkaufsstufe 1). Wer nur TIësto sehen will, der kann Tagestickets ab 29,99 Euro zuzüglich Gebühren in der Vorverkaufsstufe 1 kriegen. Für den Samstag mit Blasterjaxx, Neelix und anderen sind Tagestickets in der Vorverkaufsstufe 2 für 29,99 Euro zuzüglich Gebühren erhältlich.Karten gibt es auf electric-sea.de sowie im Pressezentrum Rostock und der Ticketbox im KTC. Bustouren zum Electric Sea Festival sind aus ganz Deutschland über feierreisen.de buchbar.ELECTRIC SEA FESTIVAL 201807/08.12.2018HanseMesse RostockLine Up:TiëstoBlasterjaxxDynoroMATTNNeelixWeitere Acts folgen in KürzeLinks:www.electric-sea.dewww.facebook.com/electric.sea.dance.festival