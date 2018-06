SUMMER SESSIONS 2018 Compiled and Mixed by Milk&Sugar

Zusammengestellt und gemixt von den beiden Label-Masterminds selbst, gibt es auch 2018 wieder eine feine Selektion aktueller wie unveröffentlichter Deep House-Tunes und balearischer House-Tracks, mit denen sich das Ibiza-Strand-Feeling nach Hause holen und konservieren lässt.Auf zwei CDs finden sich 30 Produktionen so großartiger Künstler wie Maya Jane Coles, andhim, Full Intention, Danny Howells, David Penn und Angelo Ferreri, zusammengefügt zu zwei eigenständigen wie eingängigen DJ-Mixes. Mit „Canto Del Pilón“ im Remix von Zwette und „I Got A Feeling“ sind Milk & Sugar außerdem selbst mit zwei eigenen Stücken vertreten.Summer Sessions 2018 erscheint am 15.06. als limitierte Doppel-CD und Download- Edition.TracklistingCD1 // LOVE NATION1. Nebs Jack - Elegija (Original Mix)2. Luttrell - Wake Me Up Tomorrow (Original Mix)3. L. Doblado - Lie Alone (16 Bit Lolitas Remix)4. Dole & Kom - Phara Oh (Mollono.Bass Remix)5. Sweed feat. Jalana - Finally (Dayne S Deep Mix)6. Monolink - Swallow (Original Mix)7. King Sfiso feat. Mbuso Khoza - Ilanga (Enoo Napa Travellerz Remix)8. Tibau - Melodia (Mollono.Bass Remix)9. Milk & Sugar feat. Maria Marquez - Canto Del Pilon (Zwette Remix)10. Hanne & Lore - Chateau De Krawall (Andhim Remix)11. KDA feat. Patrick Cash - Hate Me (Maya Jane Coles Remix)12. Danny Howells - Seabirds (Original Mix)13. Haldo feat. Micky G - Tell Me (Dario D'Attis Remix)14. Ryan Murgatroyd - Something Said (Original Mix)15. Turm 3 feat. Inga - Love It, Like It (Original Mix)CD2 // HOUSE NATION1. Angelo Ferreri - Positive Humour (Original Mix)2. David Penn feat. Lisa Millett - Join Us (Full Intention Remix)3. Risk Assessment feat. Jemini G - Remember Me (Original Mix)4. T. Williams & James Jacob feat. Tim Deluxe - The Learning Process (Original Mix)5. Ben Delay - To Be Free (Extended Mix)6. David Caballero feat. Nia Martin - Back From The Stars (CASSIMM Remix)7. Valentin Ilie & Kataa - Belief (Misha Klein & No Hopes Remix)8. Milk & Sugar - I Got A Feeling (Club Mix)9. Saison - Sahara Rising (Original Mix)10. AVA (IT) - It's Gone (Original Mix)11. ATFC & David Penn - Hipcats (Original Mix)12. Milk & Sugar feat. Ron Carroll - House Dimension (Dario D'Attis Remix)13. Alaia & Gallo & Lupe Fuentes - Lose My Mind (Original Mix)14. Marc Vedo & DJ Rae - Make Me Better (VIP Mix)15. Rosario Galati & Yves Murasca - Kalura (Original Mix)