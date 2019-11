Stuttgarter Kesselfestival- Moop Mama und Bosse kommen- Vorverkauf startet am Samstag

Abseits der Stuttgarter Hochkultur bildet und bietet das Kessel Festival eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. Neben etablierten internationalen Topstars der Musikszene auf der Hauptbühne und jungen aufstrebenden Musikern auf der Kulturbühne laden Sport- und Funsportbereiche sämtlicher namhafter (Ball-) Sportvereine aus und um den Kessel zum Mitmachen und Zuschauen ein. Der integrierte Übermorgen Markt bietet Nachhaltigkeit zum Anfassen und rundet mit dem großen, interaktiven Kinder- und Familienprogramm das Kessel Festival zu etwas Besonderem für Besucher jeglichen Alters ab.Die Planungen für die Neuauflage des Kessel Festivals sind in vollem Gange: Am 20. und 21. Juni 2020 wird der Cannstatter Wasen wieder zum bunten Freiluftfestival im kesseligen Herzen Stuttgarts!MUSIKAuf der Hauptbühne begeistern an den beiden Festivaltagen jeweils 5 internationale und nationale Top Acts über 10.000 Menschen.SAMSTAG, 20. JUNI 2020CUBE SIX (Newcomer Band Contest Gewinner 2019)CUBE SIX sind eine junge Rock- und Popband aus Herrenberg und gingen als Gewinner des Newcomer Band Contests des ersten Kessel Festivals hervor. Hinter Frontfrau und Sängerin Kiara Huber erzeugt Schlagzeuger Karl Groß zusammen mit dem Bassisten Fabio Raab den Beat, und die Gitarren von Timo Klein und Johannes Roll sorgen für rockigen Sound. Seit 2011 stehen CUBE SIX regelmäßig auf kleineren und größeren Bühnen, sei es bei Familienfeiern, Clubkonzerten, Band Contests oder Open-Air-Festivals. Ihre Bandgemeinschaft ist durch ihre langjährige persönliche Freundschaft gewachsen, was sich in ihrer Spielfreude wiederspiegelt. | https://www.cubesix.info MOOP MAMAMOOP MAMA kreieren eine neue Identität, die sich aus den Egos, Talenten, Launen und Ansichten von zehn komplett verschiedenen Musikern zusammensetzt. Und wenn einer rappt, zwei die Drums bearbeiten und sieben Typen alles aus ihren Lungen rausholen, ist es schon ein Statement, das Ganze als ICH zu verkaufen. Die Maschine MOOP MAMA – von außen eine Einheit, von innen viel Reibung. Aber Reibung erzeugt Wärme und ICH ist die heißeste Platte, die die Band je auf den Markt geworfen hat.BOSSEAls Headliner am Samstag präsentieren wir mit BOSSE einen der versiertesten deutschen Sänger und Liedschreiber: Stillstand ist wirklich nicht sein Ding. Und wenn er einmal in Fahrt ist, ist er nicht zu stoppen. Es passt also, dass BOSSE auf dem Kessel Festival 2020 die Meute zum Kochen bringen wird, denn: ALLES IST JETZT. | http://www.axelbosse.de Weitere Bands folgen.SONNTAG, 21. JUNI 2020EDITORS15 Jahre im Geschäft, sechs Studioalben, das Best-Of-Album „Black Gold“ und unzählige Konzerte: Die Editors aus Großbritannien. Auf dem Kessel Festival 2020 reflektieren die Editors ihre Bandgeschichte und geben einen Einblick in die spannende Zukunft einer extrem beständigen und vielleicht unerwartetenErfolgsgeschichte Großbritanniens. | http://www.editorsofficial.com Weitere Bands folgen.SPORTNeben internationaler Live-Musik bekommen die Besucher wieder ein umfangreiches und interaktives Sport- und Funsportprogramm geboten. Wie bereits bei der Premiere auf dem Kessel Festival im vergangenen Sommer sind auch 2020 wieder viele große Sportvereine der Stadt und Region mit einem attraktiven Mitmachprogramm dabei. So unter anderem die MHP Riesen aus Ludwigsburg, die mit einem großen Basketballcourt aufwarten. Zu Wasser auf dem Neckar gibt es die Gelegenheit, sich beim Stand Up Paddling zu versuchen und auch Fahrten mit dem Drachenboot sind auf dem Kesselfluss möglich.STREET DANCE CONTESTBesondere Aufmerksamkeit richten die Kessel Festivalisten in 2020 auf den Streetdance-Contest „Best of Streetdance CONTEST Baden-Württemberg 2020“, einem neuen Highlight im Funsportprogramm beim Kessel Festival 2020. Und: Auf dem Wasen wird der Finalsieger gekürt werden.Dann heißt es „Bühne frei“ für die landesweit besten Streetdance-Gruppen. Qualifizieren können sich alle Tanzgruppen, die bei einem Contest des Netzwerks STREETDANCE BW den ersten, zweiten und dritten Platz in den Altersgruppen U 12, U 16 und U 28 erreichen. Im Netzwerk Streetdance BW sind Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg zusammengeschlossen, die die landesweite Streetdance- Szene aktiv fördern.Streetdance – das ist in erster Linie Spaß, Rhythmus und Dynamik! Im Streetdance mischen sich verschiedene Tanzstile beispielsweise aus Hip Hop und Breakdance mit individuellen Improvisationen. Es gibt keine festgelegten Schrittfolgen. Getanzt wird in der Gruppe, jede ihren eigenen Stil. In vielen Jugendhäusern und -einrichtungen in Baden-Württemberg finden regelmäßig Tanzangebote in Form von Workshops, Events und Battles statt. Streetdance Contests bieten die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren und sich mit anderen zu messen. Respekt und Fairness spielen dabei eine grundlegende Rolle.KINDER UND FAMILIENZahlreiche kreative Angebote unseres Partners Stuttgarter Jugendhausgesellschaft (STJG) laden Kinder und Familien zum Erkunden, Begegnen, Spielen, Lernen und Mitmachen ein. Mit dem Kinderwagen, dem Skateboard oder dem Scooter von der Krabbelwiese, über Spielplätze, bis hin zum Forschungslabor - das KESSEL FESTIVAL bietet massig Platz um sich auszutoben und Spaß zu haben. Beispielsweise mit den Clowns und bei den artistischen Zirkus-Darbietungen, im Bastelparadies oder bei einem Breakdance-Contest. Für die Zeit danach bieten unsere Ausruh-Oasen für die ganze Familie viel Platz zum Relaxen.NACHHALTIGKEITDer Übermorgen Markt übernimmt als praktische Plattform für nachhaltigen Konsum und Lifestyle die Aufgabe, unterschiedliche Akteure wie Start-ups, Händler, Hersteller und Initiativen mit der Gesellschaft an einem gemeinsamen Ort zusammen zu bringen. Einfach und ehrlich im direkten Dialog miteinander. Anstatt nur Konsumgüter anzubieten, zeigt er Möglichkeiten einer nachhaltigen Lebensweise. Nachhaltigkeit zum Anfassen und Ausprobieren. Der Übermorgen Markt auf dem Cannstatter Wasen ist ein fester Bestandteil des Kessel Festivals. Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage 2020 begrüßen wir auf einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern rund 250 innovative und nachhaltige Aussteller sowie Partner aus den Bereichen New Mobility, Fair Fashion und Urban Living. Der Übermorgen Markt hält was er verspricht und wird zur größten interaktiven Open-Air-Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit in Europa.VINOKILODeutschlands größter Vintage Kilo Sale wird auch beim Kessel Festival 2020 mit dabei sein! VinoKilo versteht sich als ein soziales Unternehmen, welches Deutschlands größte Pop-Up Veranstaltungen für Second Hand Kleidung betreibt, wobei die Kleidungsstücke zu einem Kilopreis verkauft werden. Teil der Philosophie ist es, die Menschen zu ermutigen und ihnen bewusst zu machen, dass Kleidung als zeitlose Kunst betrachtet werden kann.GASTRONOMIEMEHR TRINKEN – MEHR ESSENNoch kulinarischer und vielfältiger soll das Versorgungsangebot an Speisen und Getränken für die Besucher auf dem Kessel Festival 2020 werden: Von der obligatorischen Bratwurst über die regionalen Dauerbrenner Spätzle mit Soß´ und Maultaschen bis hin zur veganen Tofustange sollen alle Geschmäcker zufrieden gestellt werden.JUNGES WEINDORFDas Junge Weindorf präsentiert auf dem Kessel Festival 2020 wieder eine feine Auswahl an Weinen von den Jungwinzern aus der Region Stuttgart. Bei entspannten DJ-Klängen schenken die Jungwinzer ihre selbst angebauten Lieblingsweine aus.TICKETSDer Vorverkauf für das KESSEL FESTIVAL 2020 startet am Samstag, 30. November 2019 um 12:00 Uhr. Tickets und alle Infos unter www.kesselfestival.de, bei Easy Ticket und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Folgende Eintrittskarten sind für das KESSEL FESTIVAL erhältlich:KESSEL FESTIVAL TICKETS inklusive der Headliner:(Festival -Programm den ganzen Tag inklusive Hauptbühne bis Veranstaltungsende)KESSEL FESTIVAL KOMBI-TICKETfür den 20. und 21. Juni 202039,90 €KESSEL FESTIVAL TAGES-TICKETfür den 20. oder 21. Juni 202024,90 €KESSEL FESTIVAL FAMILIEN TAGES-TICKETBis zu 4 Personen für den 20. oder 21. Juni 202074,70 €KESSEL FESTIVAL TICKETS ohne Headliner:(Festival Programm den ganzen Tag, Hauptbühne nur bis 18 Uhr)KESSEL FESTIVAL BASIS-TICKETfür den 20. oder 21. Juni 20209,90 €KESSEL FESTIVAL FAMILIEN BASIS-TICKETfür den 20. oder 21. Juni 202029,70 €Alle Ticketpreise verstehen sich inklusive Steuern, Gebühren und VVS-Gebühren für den öffentlichen Nahverkehr.