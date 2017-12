STING KOMMT NACH ROSENHEIM- VORVERKAUF STARTET MORGEN-FANTASTISCHE VIER AUSVERKAUFT

Das Rosenheimer Sommermärchen überrascht 2018 mit einem weiteren, noch spannenderen Kapitel: „Moon over Mangfallpark“! Mit Sting wird am 14. Juli 2018 einer der seit Jahrzehnten größten Popstars weltweit seine Fans im Mangfallpark begeistern. Es ist derzeit sein einziger Besuch in Süddeutschland 2018. Damit klettert das mitten in der Stadt und dabei so lauschig im Grünen gelegene Rosenheimer Woodstock in der Rangliste der beliebtesten Festivals noch eine Stufe weiter nach oben.Und weil die meisten der internationalen Rockstars, Chartbreaker oder Newcomer ihren Besuch in Rosenheim auf und hinter der Bühne so sehr genießen, kommen Die Fantastischen Vier, die Stuttgarter Hip-Hopper der ersten Stunde gleich ein zweites Mal an die Mangfall. Das Konzert am 13. Juli ist bereits ausverkauft! Allerdings gibt es noch die Chance auf den Festivalpass, der ab 8. Dezember in den VVK geht.Und der lohnt sich, stehen neben STING und Fanta 4 doch weitere Größen aus Pop und Rock auf der amtlichen Open-Air- Bühne in Rosenheim: Gentleman, Wanda, Johannes Oerding Sarah Connor mit support Nico Santos.Alle Infos und Fotos dazu im Anhang oder unter www.rosenheim-sommerfestival.deDen für alle Veranstaltungen gültigen und übertragbaren Festivalpass (Eintritt nur einmal am Tag) gibt es ab 8. Dezember 2017 für 140,- bei ausgewählten Geschäftsstellen des OVB Medienhauses (Rosenheim, Prien, Bad Aibling, Kolbermoor, Waldkraibung, Mühldorf), der Sparkasse Wasserburg und der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling (Kufsteiner Str. 1-5) sowie online unter www.rosenheim-sommerfestival.de und www.spk-ro-aib.de . Die Tagestickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter www.muenchenticket.de bzw. www.eventim.de.